Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів
Відома блогерка Саша Бо вперше публічно продемонструвала фігуру після нещодавньої вагітності та пологів. Її тіло виглядає підтягнутим.
Зірка виклала світлину в instagram.
Саша Бо показала животик після вагітності
Блогерка Саша Бо поділилась світлиною, де видно як її тіло змінилось після пологів. Нещодавно вона народила доньку Віру і це вже її третя дитина.
Саша Бо зробила фото в дзеркалі після ранкового купання.
"36 днів після пологів. Подобаюсь собі зранку, під вечір живіт знову виростає", — підписала фото блогерка.
Саша Бо виглядає щасливою разом зі своєю дитиною та, як вона каже, сидить у декреті. Вона зменшила своє блогерське навантаження і лише інколи виставляє публікації.
Раніше Саша Бо похрестила донечку Віру.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова показала, як збільшила груди.
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