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Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів

28 грудня 2023 09:45
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Саша Бо вперше показала своє тіло після пологів
Блогерка Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Відома блогерка Саша Бо вперше публічно продемонструвала фігуру після нещодавньої вагітності та пологів. Її тіло виглядає підтягнутим.

Зірка виклала світлину в instagram.

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Блогерка Саша Бо поділилась світлиною, де видно як її тіло змінилось після пологів. Нещодавно вона народила доньку Віру і це вже її третя дитина.

Саша Бо зробила фото в дзеркалі після ранкового купання. 

"36 днів після пологів. Подобаюсь собі зранку, під вечір живіт знову виростає", — підписала фото блогерка.

Саша Бо
Блогерка Саша Бо після вагітності. Фото: instagram.com/sashaabo/

Саша Бо виглядає щасливою разом зі своєю дитиною та, як вона каже, сидить у декреті. Вона зменшила своє блогерське навантаження і лише інколи виставляє публікації.

Саша Бо
Блогерка Саша Бо з донькою. Фото: instagram.com/sashaabo/

Раніше Саша Бо похрестила донечку Віру.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова показала, як збільшила груди.

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