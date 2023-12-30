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Детское увлечение — Саша Бо рассказала, что она коллекционирует

30 декабря 2023 14:03
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Детское увлечение — Саша Бо рассказала, что она коллекционирует
Блогер Саша Бо. Фото: instagram.com/sashaabo
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Блоггер-миллионница Саша Бо поделилась своим интересным увлечением с подписчиками. Она коллекционирует детские игрушки.

Звезда выложила сториз в instagram.

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Саша Бо коллекционирует куклы

Известная блогерша Саша Бо рассказала о своем увлечении. Она коллекционирует куклы Poppy Parker. Сегодня она поделилась новым поступлением — Angel NUD. Такая игрушка стоит около 10-12 тысяч гривен.

Сторез Саши Бо
Сториз Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

У блогерки есть еще три куклы этой же коллекции. Они изысканны, празднично одеты и прекрасны.

Саша Бо до сих пор играет куклами. Она переодевает их и это доставляет ей немалую радость.

"Мой внутренний ребенок получает безумное удовольствие, когда я переодеваю их и меняю аксессуары", — призналась блоггерша.

Сторез Саши Бо
Сторез Саши Бо. Фото: instagram.com/sashaabo

Poppy Parker от компании Integrity Toys – это коллекционные куклы в ретростиле. В основе их образа лежит мода Нью-Йорка конца 1950-х – начала 1960-х годов.

По истории Поппи прибывает в Нью-Йорк и открывает для себя волшебство этого города. Она мечтает стать самой известной юной фотомоделью. Девушка пробует себя в разных ролях, но всегда выглядит изысканно.

Ранее Саша Бо впервые показала свое тело после родов.

Напомним, что недавно блогерша окрестила дочь Веру.

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