Дитинство Полякової минуло без мами

Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео

Співачка Оля Полякова провела дитинство з бабусею. Її мати працювала за кордоном, щоб зробити життя доньки кращим.

Про це зірка розповіла в шоу "Дорослі дівчата".

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Оля Полякова у дитинстві жила з бабусею, бо мама була на заробітках

Співачка Оля Полякова у розмові з телеведучою Машею Єфросініною розповіла спогади про своє дитинство. Вона зростала з бабусею до 9 років, тому що її мама тільки почала свій кар'єрний шлях.

"Моя мама народила мене, коли була на 3 курсі медінституту. У неї якраз була сесія. Поки була сесія, моя мама віддала мене бабусі, потім, звичайно, забрала. У медінституті — це важке таке навчання, і в моєї мами не було квартири", — розповіла зірка.

Коли Поляковій було 6 років, мама знову її залишила. Їй довелось поїхати працювати в іншу країну, щоб отримати житло в Україні.

"Мама поїхала на заробітки у Чехію, вона була лікарем. До речі, це були часи окупації Чехії радянським союзом. Моя мама була у військовому містечку дитячим лікарем. Це був тоді єдиний шлях, як отримати квартиру", — поділилася спогадами співачка.

Проте мати зірки не витримала потрібних трьох років роботи в Чехії, вона повернулась до своєї доньки швидше.

Дитинство Олі Полякової у бабусі було неймовірним

Зірка пам'ятає своє дитинство, як з двох пазлів — з мамою і з бабусею. З останньою її ранні роки були прекрасні, бо їй дозволялось все.

"Вона була в тому віці, що вона вже не била, не кричала і все дозволяла. Я пам'ятаю класну історію. Я дуже любила малювати, малювала погано, але всі казали, що дуже красиво. Я взяла пензлика, помочила в стаканчику і, звичайно, та вода була вся в фарбі. Я придумала дивовижну історію — взяла ганчірку, намочила в цьому стаканчику і витерла пил у всій хаті", — з усмішкою згадала співачка.

Маша Єфросініна і Оля Полякова у шоу "Дорослі дівчата". Фото: стоп-кадр відео

Фарба засохла на дзеркалах, склу, на всіх меблях, проте реакція бабусі була несподівана. Дівчинка не отримала покарання, навіть навпаки.

"Бабуся приходить і каже: "Доцю, а що це?". Я кажу: "Я витерла пил". А вона: "Боже, яка молодець!" — розповіла кінець історії Полякова.

Раніше Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті.

Нагадаємо, що співачка влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою.