Детство Поляковой прошло без мамы

Оля Полякова в шоу "Взрослые девушки". Фото: стоп-кадр видео

Певица Оля Полякова провела детство с бабушкой. Ее мать работала за границей, чтобы сделать жизнь дочери лучше.

Об этом звезда рассказала в шоу "Взрослые девушки".

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Оля Полякова в детстве жила с бабушкой, потому что мама была на заработках

Певица Оля Полякова в разговоре с телеведущей Машей Ефросининой рассказала о своем детстве. Она росла с бабушкой до 9 лет, потому что ее мама только начала свой карьерный путь.

"Моя мама родила меня, когда была на 3 курсе мединститута. У нее как раз была сессия. Пока была сессия, моя мама отдала меня бабушке, потом, конечно, забрала. В мединституте — это тяжелое такое обучение и у моей мамы не было квартиры", — рассказала звезда.

Когда Поляковой было 6 лет, мама снова ее оставила. Ей пришлось уехать работать в другую страну, чтобы получить жилье в Украине.

"Мама уехала на заработки в Чехию, она была врачом. Кстати, это были времена оккупации Чехии советским союзом. Моя мама была в военном городке детским врачом. Это был тогда единственный путь, как получить квартиру", — поделилась воспоминаниями певица.

Однако мать звезды не выдержала нужные 3 года работы в Чехии, она вернулась к своей дочери быстрее.

Детство Оли Поляковой у бабушки было невероятным

Звезда помнит свое детство, как из двух пазлов — с мамой и бабушкой. С последней ее ранние годы были прекрасны, потому что ей разрешалось все.

"Она была в том возрасте, что она уже не избивала, не кричала и все позволяла. Я помню классную историю. Я очень любила рисовать, рисовала плохо, но все говорили, что очень красиво. Я взяла кисточки, помочила в стаканчике и, конечно, вода была вся в краске", — с улыбкой вспомнила звезда.

Маша Ефросинина и Оля Полякова в шоу "Взрослые девушки". Фото: стоп-кадр видео

Краска засохла на зеркалах, стекле, на всей мебели, однако реакция бабушки была неожиданная. Девочка не получила наказание, даже наоборот.

"Бабушка приходит и говорит: "Доця, а что это?" Я говорю: "Я вытерла пыль". А она: "Боже, какая молодец!" — рассказала конец истории Полякова.

Раньше Полякова дерзко высмеяла "голую" вечеринку и предсказывала смерть Лолити.

Напомним, что певица устроила забавные танцы с дочками под елкой.