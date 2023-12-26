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Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою

26 грудня 2023 09:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою
Оля Полякова з дочкою Марією. Фото: instagram.com/mashapolyakova/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Оля Полякова креативно підняла настрій українцям. Зірка влаштувала запальні танці з дочками Алісою та Марією під ялинкою.

Відео Полякова поділилася у соціальній мережі.

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Веселе привітання Полякової з Різдвом

У ролику зірка танцює у білосніжних костюмах з дочками. Поки Оля Полякова та її старша дочка Марія радісно танцюють під енергійну пісню,  молодша дочка — Аліса, повторює рухи з беземоційним обличчям.

 

"О, затягнути Алісу в відео було складною задачкою. З Різдвом кохані!", — підписала Оля Полякова відео.

Прихильники були в захваті від привітання, особливо всім сподобалась Аліса та її серйозний вираз обличчя.

"Признавайтесь, що пообіцяли Алісі за це відео?"

"Думки Аліси: "Де тут вихід?".

"Муд, коли ти по життю Аліса", — коментують прихильники зірки. Дехто навіть порівняв Алісу з Венздей, а дехто навіть запитав, що пообіцяла артистка дочці, щоб та долучилась до танцю.

"Пообіцяла?????? 1000 гривень стягнула з мене, коза", — відповіла Полякова.

 

Також родина опублікувала сімейне відео-привітання з побажаннями всього найкращого.

"Ми хочемо привітати з прийдешніми різдвяними святами. Хай омріяний мир та перемога настане якомога швидше. Здоров'я, щастя, радості у кожну родину. Нехай українці по всій землі будуть щасливі", — побажала співачка з дочками Машею та Алісою. У цей момент у кадрі з'явився чоловік Полякової, Вадим, зі словами: "Можна?".

Нагадаємо, Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні".

Раніше Оля Полякова заспівала разом зі старшою донькою.

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