Оля Полякова влаштувала кумедні танці з доньками під ялинкою
Співачка Оля Полякова креативно підняла настрій українцям. Зірка влаштувала запальні танці з дочками Алісою та Марією під ялинкою.
Відео Полякова поділилася у соціальній мережі.
Веселе привітання Полякової з Різдвом
У ролику зірка танцює у білосніжних костюмах з дочками. Поки Оля Полякова та її старша дочка Марія радісно танцюють під енергійну пісню, молодша дочка — Аліса, повторює рухи з беземоційним обличчям.
"О, затягнути Алісу в відео було складною задачкою. З Різдвом кохані!", — підписала Оля Полякова відео.
Прихильники були в захваті від привітання, особливо всім сподобалась Аліса та її серйозний вираз обличчя.
"Признавайтесь, що пообіцяли Алісі за це відео?"
"Думки Аліси: "Де тут вихід?".
"Муд, коли ти по життю Аліса", — коментують прихильники зірки. Дехто навіть порівняв Алісу з Венздей, а дехто навіть запитав, що пообіцяла артистка дочці, щоб та долучилась до танцю.
"Пообіцяла?????? 1000 гривень стягнула з мене, коза", — відповіла Полякова.
Також родина опублікувала сімейне відео-привітання з побажаннями всього найкращого.
"Ми хочемо привітати з прийдешніми різдвяними святами. Хай омріяний мир та перемога настане якомога швидше. Здоров'я, щастя, радості у кожну родину. Нехай українці по всій землі будуть щасливі", — побажала співачка з дочками Машею та Алісою. У цей момент у кадрі з'явився чоловік Полякової, Вадим, зі словами: "Можна?".
Нагадаємо, Оля Полякова представила новий українськомовний трек "Вишні".
Раніше Оля Полякова заспівала разом зі старшою донькою.
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