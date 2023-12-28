Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/

Українська співачка Оля Полякова зачитала у мережі вірш, в якому висміяла відомих російських зірок. Вони зганьбились на розпусній вечірці, яку організувала телеведуча Анастасія Івлеєва.

Зірка виклала відео в instagram.

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Співачка Оля Полякова зачитала вірш українського поета, ведучого, а нині захисника України в лавах ЗСУ Перта Маги "Голі дупи". Її підписники люблять творчість зірки і попередні відео набирали мільйонні перегляди.

Артистка виконала його дуже іронічно. Поет висміяв алкогольне сп'яніння, несмак та лицемірство російських зірок. Він пророкує їм загибель на болотах та спалення опудала Лоліти в Мукачеві.

На думку автора та Олі Полякової, відмова українських артистів від московського шоу-бізнеса мала відбутися раніше.

"Ми тягнулись до Москви, щось співали так, як ви, але як лікують кулі! Кращий душ для голови!" — йдеться у вірші.

Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Вірш Петра Маги "Голі дірки"

За болотами — забор,

В голові — сплошной запор,

Здрастуй, гола вечерінка,

Здрастуй в клубі "Мутабор!"

Розширєніє в зрачках,

Неопущений стульчак,

На карачках вся Лоліта,

Поряд — пʼяная Собчак.

Шо з дрес-кодом у зірок,

Сісі, пісі і пупок,

Поряд, вдягнений в колготкі,

Заявився Філіпок.

Тазік, глазік, зайка Філ,

Каже — сильно не хотів!

Покрутився! Позвєзділся,

І за пірʼям полетів!

Запитав його Піськов:

Філя, що ти там знайшов?!

Зразу каже лучезарний:

Я не в тую двєрь зайшов!

А вааще, я — патріот!

Я люблю одін народ,

Як же я без мікрофона,

Шо же будєт дєлать рот?!!!

Чує, чує Філіпок,

Що візьмуть за хоботок,

І не пустять більше зайку,

в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,

Раболєпне шакальйо? —

В яму всіх орієнтацій,

Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,

їж без масла бутерброд,

не допустять більше к тєлу,

І назавтра ти — банкрот!

Ми живемо в суворий час,

як же добре, що без вас,

згиньте, орки, на болотах,

пийте нафту їжте газ!

Ми тягнулись до Москви,

щось співали так, як ви,

але як лікують кулі! —

Кращий душ для голови!

І змиваються Жиган,

Бася,Ксюша і Білан,

Філя, Лєра, і газманов,

І фарбований шаман…

Ви тепер на вік чужі,

і, напившись від душі,

спалять чучало Лоліти,

у Мукачеві бомжі.

Лоліта на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

Фанати Олі Полякової розкритикувала зірку

Підписники співачки неоднозначно відреагували на її позицію щодо "голої" вечірки. Вони пригадали зірці співпрацю з Філіпом Кіркоровим, скандальне весілля колишнього прокурора і експрацівниці ДБР на Львівщині, на якому Полякова мала виступ, і її оголені костюми на власних шоу.

Я якраз в Мукачеві! Піду робити чучело лоліти.

Який сором Вам, Олінька, ви пару років назад з цим клоуном по відеозв'язку розмовляли і на всю країну йому беферанси співали...так хто ви ?

Сама недавно теж не там співала, але забула баба...

Зайшов не в ті двері з заднього входу.

Ти свої голі концерти згадай, гей-паради та Мальдіви...

Раніше експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві.

Нагадаємо, що росіян, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали.