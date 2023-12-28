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Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті

28 грудня 2023 10:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Полякова зухвало висміяла "голу" вечірку і пророкувала смерть Лоліті
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Оля Полякова зачитала у мережі вірш, в якому висміяла відомих російських зірок. Вони зганьбились на розпусній вечірці, яку організувала телеведуча Анастасія Івлеєва.

Зірка виклала відео в instagram.

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Співачка Оля Полякова зачитала вірш українського поета, ведучого, а нині захисника України в лавах ЗСУ Перта Маги "Голі дупи". Її підписники люблять творчість зірки і попередні відео набирали мільйонні перегляди.

Артистка виконала його дуже іронічно. Поет висміяв алкогольне сп'яніння, несмак та лицемірство російських зірок. Він пророкує їм загибель на болотах та спалення опудала Лоліти в Мукачеві.

На думку автора та Олі Полякової, відмова українських артистів від московського шоу-бізнеса мала відбутися раніше. 

"Ми тягнулись до Москви, щось співали так, як ви, але як лікують кулі! Кращий душ для голови!" — йдеться у вірші.

Настя Івлеєва та Філіп Кіркоров
Настя Івлеєва і Філіп Кіркоров. Фото: росЗМІ

Вірш Петра Маги "Голі дірки"

За болотами — забор,
В голові — сплошной запор,
Здрастуй, гола вечерінка,
Здрастуй в клубі "Мутабор!"

Розширєніє в зрачках,
Неопущений стульчак,
На карачках вся Лоліта,
Поряд — пʼяная Собчак.

Шо з дрес-кодом у зірок,
Сісі, пісі і пупок,
Поряд, вдягнений в колготкі,
Заявився Філіпок.

Тазік, глазік, зайка Філ,
Каже — сильно не хотів!
Покрутився! Позвєзділся,
І за пірʼям полетів!

Запитав його Піськов:
Філя, що ти там знайшов?!
Зразу каже лучезарний:
Я не в тую двєрь зайшов!

А вааще, я — патріот!
Я люблю одін народ,
Як же я без мікрофона,
Шо же будєт дєлать рот?!!!

Чує, чує Філіпок,
Що візьмуть за хоботок,
І не пустять більше зайку,
в "новогодній огоньок!"

Що, завили про свойо,
Раболєпне шакальйо? —
В яму всіх орієнтацій,
Загриміли, йо-мойо!

Бо не будеш патріот,
їж без масла бутерброд,
не допустять більше к тєлу,
І назавтра ти — банкрот!

Ми живемо в суворий час,
як же добре, що без вас,
згиньте, орки, на болотах,
пийте нафту їжте газ!

Ми тягнулись до Москви,
щось співали так, як ви,
але як лікують кулі! —
Кращий душ для голови!

І змиваються Жиган,
Бася,Ксюша і Білан,
Філя, Лєра, і газманов,
І фарбований шаман…

Ви тепер на вік чужі,
і, напившись від душі,
спалять чучало Лоліти,
у Мукачеві бомжі.

Лоліта на вечірці у Москві
Лоліта на вечірці Івлєєвої в Москві. Фото: росЗМІ

Фанати Олі Полякової розкритикувала зірку

Підписники співачки неоднозначно відреагували на її позицію щодо "голої" вечірки. Вони пригадали зірці співпрацю з Філіпом Кіркоровим, скандальне весілля  колишнього прокурора і експрацівниці ДБР на Львівщині, на якому Полякова мала виступ, і її оголені костюми на власних шоу.

  • Я якраз в Мукачеві! Піду робити чучело лоліти.
  • Який сором Вам, Олінька, ви пару років назад з цим клоуном по відеозв'язку розмовляли і на всю країну йому беферанси співали...так хто ви ?
  • Сама недавно теж не там співала, але забула баба...
  • Зайшов не в ті двері з заднього входу.
  • Ти свої голі концерти згадай, гей-паради та Мальдіви...

Раніше експродюсерка Лободи розгромила путіністів, які були на "голій" вечірці в Москві.

Нагадаємо, що росіян, які відвідали розпусну вечірку у Москві, публічно покарали.

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