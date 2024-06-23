Фільм Дюна втратив лідерство у касових зборах в США за 2024 рік

Фрагмент з фільму "Дюна 2". Фото: Instagram/dunemovie

Майже чотири місяці друга частина фільму "Дюна" була лідером в кінопрокаті США за 2024 рік. Втім новинка від Walt Disney Pictures та Pixar Animation Studios обійшла науково-фантастичний фільм режисера Дені Вільнева.

Про це повідомляє Variety.

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Мультфільм "Думками навиворіт 2", який вийшов через дев’ять років після першої частини, менш ніж за десять днів встановив рекорд цього року в кінопрокаті США. Мультфільм зібрав 285 млн доларів — це більше, ніж у сиквела "Дюни" (282 млн доларів).

Стрічка Pixar і Disney також може встановити рекорд зі зборів у США за другі вихідні серед усіх мультфільмів. Поки що в топі знаходиться "Брати Супер Маріо в кіно", який вийшов в кінопрокат минулого року. Щодо загальних касових зборів, то "Дюна 2" лідирує, але, за прогнозами аналітиків, ненадовго.

Касові збори фільмів "Дюна 2" та "Думками навиворіт 2". Скриншоти: Box Office Mojo

Сиквел "Думками навиворіт" вже показав видатні результати: першого дня прокату в США зібрав рекордні для цього року 62 млн доларів. Продюсери вклали в нього 200 млн доларів. Це бюджет без урахування промо. Студія вийде на окупність із великою часткою ймовірності. Перша частина при солідному бюджеті (175 млн доларів) зібрала у світовому прокаті понад 850 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що телеведуча Катерина Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму "Нікчемний я". Також ми розповідали, що фільм "Погані хлопці 4" із Віллом Смітом б’є рекорди у світовому кінопрокаті.