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Осадча стала акторкою дубляжу продовження хітового мультфільму Нікчемний я

22 червня 2024 15:18
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Стас Кожушко
Редактор
Осадча, Анатолія та Цимбалару стали акторами дубляжу мультфільму Нікчемний я 4
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: B&H film distribution
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В перші дні липня в український прокат вийде четверта частина анімаційного хіта "Нікчемний я" від студії Illumination. Популярних персонажів озвучили представники українського шоу-бізнесу, серед яких є й телеведуча Катерина Осадча

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб’ютор американського мультфільму в Україні B&H.

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За сюжетом нового мультфільму, для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя, адже вони вітають нового члена сім’ї — Ґру-молодшого, який точно знає, як насолити татові. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння, сповнене гумору та неймовірних пригод.

На великі екрани повертається яскрава, емоційна та надзвичайно харизматична Люсі, яку в українському дубляжі озвучила телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча. 

"З Люсі нас об’єднує чимало спільних рис: вона, як і я, багатодітна мама, ніколи не падає духом і, що б не сталося, Люсі залишається в гарному настрої. Вона з тих, хто вірить, що які б випробування не випали на долю родини, все обов’язково владнається. Не буду спойлерити, але в продовженні історії на неї так само чекає безліч нових викликів та пригод", — зазначила Осадча. 

Катерина Осадча
Телеведуча Катерина Осадча. Фото: B&H film distribution

Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч перевтілився у Перрі Прескота. Він є новим сусідом Ґру. Як власник Prescott Motors, найбільшого автодилера в місті, Перрі випромінює поєднання впевненості з ноткою зарозумілості. 

"Для мене було великою честю приєднатися до команди, адже я обожнюю магію кіно та дубляжу. Вже не дочекаюся, щоб побачити реакцію дітей, оскільки ми змалечку ходили на прем’єри попередніх частин, тож для нашої родини ця франшиза є дійсно знаковою", — поділився Толіч.

Анатолій Анатоліч
Телеведучий Анатолій Анатоліч. Фото: B&H film distribution

Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару українською озвучила невгамовну Петсі Прескотт. Вона є дружиною героя, якого дублював Анатолій Анатоліч. 

"Для мене це надзвичайно хвилюючий досвід, тому що я справжня фанатка франшизи. "Нікчемний я" — це абсолютно чиста та світла історія, яка дарує неймовірні емоції та змогу знову повернутися в дитинство. Ця роль для мене знакова, адже  більшу частину свого життя я прожила разом з цими персонажами, а зараз маю змогу побачити історію зсередини", — зазначила Анастасія. 

Анастасія Цимбалару
Акторка Анастасія Цимбалару. Фото: B&H film distribution

Нагадаємо, раніше ми писали, що вийшов трейлер стрічки "Буча", заснованої на реальних подіях. Також ми розповідали, що зірка серіалу "Бріджертони" у Польщі зустрілася із біженцями з України.

кіно
мультфільми
Анатолій Анатоліч
українські зірки
Катерина Осадча

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