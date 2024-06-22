Осадча, Анатолія та Цимбалару стали акторами дубляжу мультфільму Нікчемний я 4

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: B&H film distribution

В перші дні липня в український прокат вийде четверта частина анімаційного хіта "Нікчемний я" від студії Illumination. Популярних персонажів озвучили представники українського шоу-бізнесу, серед яких є й телеведуча Катерина Осадча.

Про це Новини.LIVE повідомив дистриб’ютор американського мультфільму в Україні B&H.

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За сюжетом нового мультфільму, для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя, адже вони вітають нового члена сім’ї — Ґру-молодшого, який точно знає, як насолити татові. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння, сповнене гумору та неймовірних пригод.

На великі екрани повертається яскрава, емоційна та надзвичайно харизматична Люсі, яку в українському дубляжі озвучила телеведуча, громадська діячка Катерина Осадча.

"З Люсі нас об’єднує чимало спільних рис: вона, як і я, багатодітна мама, ніколи не падає духом і, що б не сталося, Люсі залишається в гарному настрої. Вона з тих, хто вірить, що які б випробування не випали на долю родини, все обов’язково владнається. Не буду спойлерити, але в продовженні історії на неї так само чекає безліч нових викликів та пригод", — зазначила Осадча.

Телеведуча Катерина Осадча. Фото: B&H film distribution

Телеведучий, блогер Анатолій Анатоліч перевтілився у Перрі Прескота. Він є новим сусідом Ґру. Як власник Prescott Motors, найбільшого автодилера в місті, Перрі випромінює поєднання впевненості з ноткою зарозумілості.

"Для мене було великою честю приєднатися до команди, адже я обожнюю магію кіно та дубляжу. Вже не дочекаюся, щоб побачити реакцію дітей, оскільки ми змалечку ходили на прем’єри попередніх частин, тож для нашої родини ця франшиза є дійсно знаковою", — поділився Толіч.

Телеведучий Анатолій Анатоліч. Фото: B&H film distribution

Акторка театру та кіно Анастасія Цимбалару українською озвучила невгамовну Петсі Прескотт. Вона є дружиною героя, якого дублював Анатолій Анатоліч.

"Для мене це надзвичайно хвилюючий досвід, тому що я справжня фанатка франшизи. "Нікчемний я" — це абсолютно чиста та світла історія, яка дарує неймовірні емоції та змогу знову повернутися в дитинство. Ця роль для мене знакова, адже більшу частину свого життя я прожила разом з цими персонажами, а зараз маю змогу побачити історію зсередини", — зазначила Анастасія.

Акторка Анастасія Цимбалару. Фото: B&H film distribution

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