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Дюна уступила — в США новый лидер по кассовым сборам

23 июня 2024 21:00
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Стас Кожушко
Редактор
Фильм Дюна потерял лидерство в кассовых сборах в США за 2024 год
Фрагмент фильма "Дюна 2". Фото: Instagram/dunemovie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Почти четыре месяца вторая часть фильма "Дюна" была лидером в кинопрокате США за 2024 год. Впрочем, новинка от Walt Disney Pictures и Pixar Animation Studios обошла научно-фантастический фильм режиссера Дэнни Вильнева.

Об этом сообщает Variety.

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Мультфильм "Головоломка 2", вышедший спустя девять лет после первой части менее чем за десять дней установил рекорд в этом году в кинопрокате США. Мультфильм собрал 285 млн долларов — это больше, чем у сиквела "Дюны" (282 млн долларов).

Лента Pixar и Disney также может установить рекорд по сборам в США во вторые выходные среди всех мультфильмов. Пока что в топе находится "Братья Супер Марио в кино", вышедший в кинопрокат в прошлом году. Что касается общих кассовых сборов, то "Дюна 2" лидирует, но, по прогнозам аналитиков, ненадолго.

Дюна и Мнениями на изнанку
Кассовые сборы фильмов "Дюна 2" и "Головоломка 2". Скриншоты: Box Office Mojo

Сиквел "Головоломки" уже показал выдающиеся результаты: в первый день проката в США собрал рекордные для этого года 62 млн долларов. Продюсеры вложили в него 200 млн долларов. Это бюджет без учета промо. Студия выйдет на окупаемость с большой долей вероятности. Первая часть при солидном бюджете (175 млн долларов) собрала в мировом прокате более 850 млн долларов.

Напомним, ранее мы писали, что телеведущая Екатерина Осадчая стала актрисой дубляжа продолжения хитового мультфильма "Гадкий я". Также мы рассказывали, что фильм "Плохие парни 4" с Уиллом Смитом бьет рекорды в мировом кинопрокате.

США
кино
деньги
Disney
кинотеатры
Дюна

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