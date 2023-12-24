Дива не трапляються — MamaRika привітала чоловіка з днем народження

Співачка MamaRika та актор Сергій Середа. Фото: Instagram/mamarika_official

Уродженець Одеси, актор та шоумен Сергій Середа відзначає день народження. Йому виповнилося 34 роки. З цього приводу його привітала дружина, співачка MamaRika.

Відповідна публікація з’явилася в її Instagram.

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День народження Сергія Середи

Саме співачка та їхній дворічний син Давид першими привітали Сергія з днем народження. MamaRika опублікувала сторіз, в якому родина відпочиває разом вдома.

"Тиждень тому було 9 років, як ми вперше пішли на побачення. Сьогодні твій день народження. Я можу нескінченно писати, скільки хорошого та світлого ти приніс у моє життя, але просто скажу, що люблю! Дякую, що ти є, завжди поряд, хай там що", — написала співачка.

Скриншот: Instagram/mamarika_official

У своїх соцмережах Сергій зауважив, що єдиний подарунок, який би він хотів отримати, це наша перемога.

"Але за 34 рочки я зрозумів, що дива не трапляються і якщо чогось хочеш, то для цього необхідно щось робити", — зазначив Сергій.

Саме тому у свій день народження він оголосив збір на потреби Третьої окремої штурмової бригади. Одному з тих, хто поповнить банку, Середа пообіцяв подарувати прапор з підписами військових.

Скриншот: Instagram/serega_sereda

Нагадаємо, раніше ми писали, що побажав актор Тарас Цимбалюк на свій день народження. Також ми розповідали, що голлівудського актора Бреда Пітта спіймали з коханою на його дні народження у Франції.