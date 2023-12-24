Чудеса не случаются — MamaRika поздравила мужа с днем рождения

Певица MamaRika и актер Сергей Среда. Фото: Instagram/mamarika_official

Уроженец Одессы, актер и шоумен Сергей Середа отмечает день рождения. Ему исполнилось 34 года. По этому поводу его поздравила супруга, певица MamaRika.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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День рождения Сергея Середы

Именно певица и их двухлетний сын Давид первыми поздравили Сергеяс днем рождения. MamaRika опубликовала сториз, на котором семья отдыхает вместе дома.

"Неделю назад было 9 лет как мы впервые пошли на свидание. Сегодня твой день рождения. Я могу бесконечно писать, сколько хорошего и светлого ты принес в мою жизнь, но просто скажу, что люблю! Спасибо, что ты есть, всегда рядом, пусть там что", — написала певица.

Скриншот: Instagram/mamarika_official

В своих соцсетях Сергей отметил, что единственный подарок, который бы он хотел получить, это наша победа.

"Но за 34 годика я понял, что чудеса не случаются и если чего-то хочешь, то для этого необходимо что-то делать", — отметил Сергей.

Именно поэтому в свой день рождения он объявил сбор на потребности Третьей отдельной штурмовой бригады. Одному из тех, кто пополнит банку, Середа пообещал подарить флаг с подписями военных.

Скриншот: Instagram/serega_sereda

Напомним, ранее мы писали, что пожелал актер Тарас Цымбалюк на свой день рождения. Также мы рассказывали, что голливудский актер Брэд Питт был пойман с любимой на его дне рождения во Франции.