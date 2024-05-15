Дівчата шаленіють від нового холостяка — сайт обвалився через симпатію до ветерана "Терена"

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/stbua

Ветеран війни Олександр Будько з позивним "Терен" стане новим головним "Холостяком" країни. Дівчата з усієї країни хочуть потрапити у проєкт, щоб позмагатися за його серце. Через високу активність сайт проєкту перестав працювати.

Про це повідомили адміни шоу.

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Організатори реаліті-шоу повідомили про шалену активність на їхньому сайті. Сотні дівчат прагнуть позмагатися за серце нового "Холостяка" — Олександра Будька з позивним "Терен".

"Ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт на 13 хвилин. Лише за першу добу Холостяку надійшло більше як 500 анкет, і вони продовжують і продовжують надходити! Ваша шалена активність — у саме наше серденько. Але ми завжди знали, що українські дівчата знаються на чоловіках. А Сашко взагалі вартує усієї вашої любові! Тож, не зупиняйтеся — у кожної є шанс вирушити назустріч Терену та коханню, з яким можливо все!" — написали в соцмережах проєкту.

Що відомо про "Терена"

Військовослужбовцю Олександру Будьку 28 років. Він у третій день повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. За пів року вже очолив взвод 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/stbua

Отримав важке поранення і втратив обидві кінцівки. Однак погодився на протезування і вирішив не здаватися. Він продовжує активний спосіб життя. Став призером міжнародних змагань "Ігри Нескорених".

Він танцював з балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого виступила американська зірка Сара Джесіка Паркер.

Нині відкрив тревел-шоу на YouTube — "Відвал ніг, або All інклюзив". Разом з українськими зірками перевіряє міста на інклюзивність.

"Я не шукаю ідеал. Я шукаю ту, чиїм внутрішнім світом буду захоплюватись. Мене цікавлять розумні прогресивні дівчата, з якими можна легко спілкуватися на будь-які теми. Які щиро реагують на жарти, тому що я багато жартую й інколи досить нетипово. Мені дуже відгукується, коли дівчина прагне змін в собі та в суспільстві. І мені важливо, щоб вона була україномовна, підтримувала всі ідеї єдиної, соборної, міцної України без ніяких сумнівів. Щоб це була людина з високою повагою до ветеранів, якій не байдужі теми безбар'єрності та інклюзивності простору", — розповів про своє бачення коханої ветеран.

Його основна місія на проєкті — це можливість транслювати багато хороших та позитивних ідей, які змінюють нас на краще.

Нагадаємо, ми розповідали, яким буде новий сезон "Холостяка".

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