Девушки обезумели от нового холостяка — сайт обрушился из-за симпатии к ветерану "Терена"

Ветеран войны Александр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/stbua

Ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" станет новым главным "Холостяком" страны. Девушки со всей страны хотят попасть в проект, чтобы побороться за его сердце. Из-за высокой активности сайт проекта прекратил работать.

Об этом сообщили админы шоу.

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Организаторы реалити-шоу сообщили о безумной активности на их сайте. Сотни девушек стремятся посоревноваться за сердце нового "Холостяка" — Александра Будько с позывным "Терен".

"Ваши анкеты падают каждые 2 минуты. Вы обвалили нам сайт на 13 минут. Только за первые сутки "Холостяку" поступило более 500 анкет, и они продолжают и продолжают поступать! Ваша безумная активность — в самое наше сердце. Но мы всегда знали, что украинские девушки знаются на мужчинах. А Саша вообще стоит всей вашей любви! Поэтому не останавливайтесь — у каждой есть шанс отравиться на встречу Терену и любви, с которым возможно все!" — написали в соцсетях проекта.

Что известно о "Терене"

Военному Александру Будько — 28 лет. Он в третий день полномасштабного вторжения добровольно встал на защиту Украины. Через полгода уже возглавил взвод 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен".

Ветеран войны Александр "Терен" Будько. Фото: instagram.com/stbua

Получил тяжелое ранение и потерял обе конечности. Однако, согласился на протезирование и решил — не сдаваться. Он продолжает активный образ жизни. Стал призером международных соревнований "Игры Непокоренных".

Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм "Первый ряд" (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Сейчас открыл тревел-шоу на YouTube — "Отвал ног, или All инклюзив". Вместе с украинскими звездами проверяет города на инклюзивность.

"Я не ищу идеал. Я ищу ту, чьим внутренним миром буду восхищаться. Меня интересуют умные прогрессивные девушки, с которыми можно легко общаться на любые темы. Очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины без всяких сомнений. Чтобы это был человек с большим уважением к ветеранам, которому не равнодушны темы инклюзивности пространства", — рассказал о своем видении любимой ветеран.

Его основная миссия на проекте — это возможность транслировать много хороших и позитивных идей, которые смогут изменить украинцев к лучшему.

Напомним, мы рассказывали, каким будет новый сезон "Холостяка".

Также украинський режисер Олег Сенцов поделился кадрами Часового Яра.