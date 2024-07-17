Дівчина Борна — дружина Метта Деймона показала апетитні форми у бікіні

Актор Метт Деймон із дружиною. Фото: BACKGRID

Американський актор Метт Деймон вирушив на відпочинок зі своєю дружиною Лучіаною. Пара вже майже 20 років разом. Подружжя було помічено під час відпустки на Міконосі, Греція.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка франшизи про Джейсона Борна засмагав на пляжі з дружиною та дітьми. Кращий друг Бена Аффлека і його дружина щороку відвідують мальовничий острів зі своїми дітьми. Подружжя відпочивало з чотирма доньками: 25-річною Алексією, 18-річною Ізабеллою, 15-річною Джією та 13-річною Стеллою.

Дружина актора Метта Деймона. Фото: BACKGRID

Актор Метт Деймон із дружиною. Фото: BACKGRID

Актор Метт Деймон із дружиною. Фото: BACKGRID

Актор Метт Деймон. Фото: BACKGRID

Актор Метт Деймон із дружиною. Фото: BACKGRID

Дружина актора Метта Деймона. Фото: BACKGRID

Алексії було чотири роки, коли Метт зустрів Лучіану в переповненому нічному клубі в Маямі, штат Флорида, у 2003 році, коли він був у місті на зйомках фільму Stuck On You.

"Він побачив мене в іншому кінці кімнати, і на мене було світло", — сказала вона в рідкісному інтерв’ю Vogue Australia у 2018 році.

Вона сказала, що Метта почали впізнавати, і він сховався за баром.

"Він каже: "О, я бачив вас і дуже хотів з вами поговорити", — говорить Лучіана.

Незважаючи на те, що вона відчула іскру з голлівудським красунчиком, вона була стриманою, оскільки мала маленьку дочку.

"Але я сказала: "Я не можу, у мене є чотирирічна донька, я нікуди не піду. Він сказав: "Мені подобається, що ти мама, і це твій пріоритет". Деякі хлопці могли бути іншими, вони могли думати, що це складно, але для нього це було не так", — сказала Лучіана.

Пара заручилася у вересні 2005 року і одружилася майже через три місяці на приватній цивільній церемонії.

Коли народилася його перша дитина, Ізабелла, він сказав, що це змінило його життя.

"Раніше у мене справді не було життя поза кіно. Я працював цілий день, йшов у спортзал і спати. Тепер я повертаюся додому після роботи", — розповів Метт Деймон.

Минулого місяця стало відомо, що Деймон і Бен Аффлек знімуться в трилері RIP. Пара взяла участь в акторському складі фільму, сценаристом і режисером якого є Джо Карнахан, а продюсерами є компанія Artists Equity Деймона та Аффлека. Подробиці сюжету поки що не розголошуються, але проект описують як кримінальний трилер і очікують, що зйомки почнуться пізніше цього року. Метт і Бен були близькими друзями з дитинства й заснували Artists Equity у 2022 році з обіцянкою зосередитися на невеликих драмах, а не на "конвеєрному процесі" створення фільмів, який використовують такі корпорації, як Netflix.

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