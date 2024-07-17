Девушка Борна - жена Мэтта Дэймона показала аппетитные формы в бикини.

Актер Мэтт Дэймон с супругой. Фото: BACKGRID

Американский актер Мэтт Дэймон отправился на отдых со своей супругой Лучианой. Пара уже почти 20 лет вместе. Супруги были замечены во время отпуска на Миконосе, Греция.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда франшизы о Джейсоне Борне загорал на пляже с супругой и детьми. Лучший друг Бена Аффлека и его супруга каждый год посещают живописный остров со своими детьми. Супруги отдыхали с четырьмя дочерями: 25-летней Алексией, 18-летней Изабеллой, 15-летней Джией и 13-летней Стеллой.

Супруга актера Мэтта Дэймона. Фото: BACKGRID

Актер Мэтт Дэймон с супругой. Фото: BACKGRID

Актер Мэтт Дэймон с супругой. Фото: BACKGRID

Актер Мэтт Дэймон. Фото: BACKGRID

Актер Мэтт Дэймон с супругой. Фото: BACKGRID

Супруга актера Мэтта Дэймона. Фото: BACKGRID

Алексии было четыре года, когда Мэтт встретил Лучиану в переполненном ночном клубе в Майами, штат Флорида, в 2003 году, когда он был в городе на съемках фильма Stuck On You.

"Он увидел меня в другом конце комнаты, и на меня был свет", — сказала она в редкостном интервью Vogue Australia в 2018 году.

Она сказала, что Мэтта начали узнавать, и он скрылся за баром.

"Он говорит: "О, я видел вас и очень хотел с вами поговорить", — поделилась Лучиана.

Несмотря на то, что она почувствовала искру с голливудским красавчиком, она была сдержанна, поскольку имела маленькую дочь.

"Но я сказала: "Я не могу, у меня есть четырехлетняя дочь, я никуда не уйду. Он сказал: "Мне нравится, что ты мама, и это твой приоритет". Некоторые парни могли быть другими, они могли думать, что это сложно, но для него это было не так", — сказала Лучиана.

Пара обручилась в сентябре 2005 года и поженилась почи через три месяца на частной гражданской церемонии.

Когда родился его первый ребенок, Изабелла, он сказал, что это изменило его жизнь.

"Раньше у меня действительно не было жизни вне кино. Я работал целый день, шел в спортзал и спать. Теперь я возвращаюсь домой после работы", — рассказал Мэтт Дэймон.

В прошлом месяце стало известно, что Дэймон и Бен Аффлек снимутся в триллере RIP. Пара приняла участие в актерском составе фильма, сценаристом и режиссером которого является Джо Карнахан, а продюсерами являются Artists Equity Дэймона и Аффлека. Подробности сюжета пока не разглашаются, но проект описывают как криминальный триллер и ожидают, что съемки начнутся позже в этом году. Мэтт и Бен были близкими друзьями с детства и основали Artists Equity в 2022 году с обещанием сосредоточиться на небольших драмах, а не на "конвейерном процессе" создания фильмов, использующем такие корпорации, как Netflix.

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