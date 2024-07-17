Наомі Кемпбелл на шостому десятку приголомшила ідеальним тілом у крихітному бікіні.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл відпочиває на яхті в Іспанії. 54-річна красуня потрапила до об'єктивів папараці під час святкування дня народження актриси Мішель Родрігес на Ібіці.

Про це пише Daily Mail .

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Зірка подіумів 1990-х була одягнена в бікіні золотистого кольору та сонцезахисні окуляри. Пляжний образ вона доповнила прикрасами у вигляді браслетів на ногах, підвісок на стегнах та шиї, а також чорним головним убором, схожим на тюрбан. Разом із Наомі 46-річчя зірки "Форсажу" відзначала мексиканська актриса Ейса Гонсалес, а також продюсер та мультимільйонер із Саудівської Аравії, 37-річний Мохаммед Аль Туркі, з яким у свій час Наомі приписували роман.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл на яхті. Фото: BACKGRID

Модель Наомі Кемпбелл на відпочинку. Фото: BACKGRID

Кілька разів бізнесмена та модель помічали разом на заходах, а востаннє бачили на премії BAFTA. За повідомленнями джерела з близького кола Наомі, модель із Мохаммедом пов'язує лише близька дружба, а сама вона самотня та зосереджена на вихованні дітей.

Нещодавно зірка вперше розповіла про те, що її діти народилися завдяки сурогатній матері, хоча багато хто здогадувався про це. Вона також повідомила, що дочка народилася у травні 2021 року, а син у червні 2023-го. Імена дітей Наомі розкривати не стала.

Нагадаємо, актриса Шерон Стоун показала , як топлес займається живописом. А раніше наречена Ді Капріо вразила спокусливою фігурою у бікіні під час зйомок відвертої реклами.