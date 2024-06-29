Зірковий друг Бена Аффлека попереджав його про розлучення із Дженніфер Лопес

Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Найкращий друг Бена Аффлека Метт Деймон був із самого початку впевнений, що у шлюбі Бена з Дженніфер Лопес у актора знову виникнуть проблеми. Метт Деймон також намагався не дозволити Бену знову почати пити алкоголь.

Про це пише Daily Mail.

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Дженніфер Лопес і Бен Аффлек усіма силами намагаються зберегти свій шлюб. Однак, як повідомляють їх близькі, подружжя не може домовитися з одного питання: Бен не виносить надмірної уваги до себе, а Дженніфер, навпаки, нею насолоджується.

Актор Метт Деймон. Фото: Reuters

"Метт намагався попередити Бена, коли він знову почав зустрічатися з Джей Ло, що це може статися. Метт був поруч, щоб допомогти Бену зібратися з силами після їхнього першого розставання, і він відчував, що це станеться знову", — говорить інсайдер.

Деймон радив Бену зосередитись на власній роботі, а не на проєктах Лопес.

"Коли все почало розвалюватися, Метт сказав Бену, що підтримує будь-який його вибір, але хоче, щоб він взявся за справу і зосередився на своїй роботі. Бен витратив дуже багато часу, зосередившись на проєктах Джей Ло, як і вперше. Метт сказав Бену: "А що вона взагалі зробила для твоєї кар'єри?" — сказало джерело з оточення актора.

Актор Метт Деймон. Фото: Reuters

Бен завжди прислухався до Метта, з яким дружить багато років — у тому числі й тому, що захоплюється міцним шлюбом друга. З 2005 року Деймон одружений із Лусіаною Баррозо.

"Метт — єдиний справжній друг Бена. Він не дозволив йому знову взятися за пляшку і був при ньому, щоб переконатися, що він не п'є", — стверджує джерело.

За іншими даними, підтримує Бена не лише найкращий друг, а й колишня дружина: у Дженніфер Гарнер є ключі від його квартири, в якій вона залишає свої речі й іноді ночує, коли Аффлеку потрібна підтримка.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес відпочила від сімейної драми на яхті в Європі.