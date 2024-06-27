Balenciaga презентували нову колекцію Fall 2024 Couture — відео

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Модний будинок Balenciaga представив нову кутюрну колекцію у Парижі. Креативний директор Демна Гвасалія очевидно надихався образом метелика, який відчувається й у вишуканих масках, і в моделях "коконах".

Колекцію виклали в Instagram.

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Екстравагантний будинок моди представив нову колекцію Fall 2024 Couture. Фешен ідея — знайти шлях до щасливого життя. Радість — це стан буття, який ми можемо розвивати через співпереживання та співчуття, а також звільнення від негативних думок. Показ перетворився у певну медитацію.

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Це вже четверта колекція креативного директора Демна Гвасалія. Він взяв на озброєння рукави довжини 3/4, форму "ненароджених метеликів", вишукані головні убори з крильцями та обрав матеріали типові для цього бренду — денім, шкіра, спортивні текстури.

"Я хотів створити ф’южн або віддати данину моєму особистому стилю як дизайнера, який є субкультурним… але мені потрібно було досягти такого роду рівноваги з Крістобалем, очевидно, тому що це кутюр", — сказав він виданню VOGUE.

Головна тема колекції — нашарування тканин і одягу, які створюють нові текстури та форми. Втім, як носити таке вбрання — залишається загадкою.

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga

Нагадаємо, Кетті Перрі шокувала образом, в якому прибула на кутюрні покази в Париж. Також Кім Кардаш'ян захейтили за співпрацю з Balenciaga.