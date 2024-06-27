Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дівчина-метелик і сукня-сміття — нова колекція Balenciaga з присмаком шоку arrow

Дівчина-метелик і сукня-сміття — нова колекція Balenciaga з присмаком шоку

27 червня 2024 10:23
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Balenciaga презентували нову колекцію Fall 2024 Couture — відео
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Модний будинок Balenciaga представив нову кутюрну колекцію у Парижі. Креативний директор Демна Гвасалія очевидно надихався образом метелика, який відчувається й у вишуканих масках, і в моделях "коконах".

Колекцію виклали в Instagram. 

Читайте також:

Balenciaga представила осінню колекцію з метеликами

Екстравагантний будинок моди представив нову колекцію Fall 2024 Couture. Фешен ідея — знайти шлях до щасливого життя. Радість — це стан буття, який ми можемо розвивати через співпереживання та співчуття, а також звільнення від негативних думок. Показ перетворився у певну медитацію. 

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga

Це вже четверта колекція креативного директора Демна Гвасалія. Він взяв на озброєння рукави довжини 3/4, форму "ненароджених метеликів", вишукані головні убори з крильцями та обрав матеріали типові для цього бренду — денім, шкіра, спортивні текстури. 

"Я хотів створити ф’южн або віддати данину моєму особистому стилю як дизайнера, який є субкультурним… але мені потрібно було досягти такого роду рівноваги з Крістобалем, очевидно, тому що це кутюр", — сказав він виданню VOGUE.

Головна тема колекції — нашарування тканин і одягу, які створюють нові текстури та форми. Втім, як носити таке вбрання — залишається загадкою. 

Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото: instagram/balenciaga
Колекція Balenciaga Fall 2024 Couture. Фото:  instagram/balenciaga

Нагадаємо, Кетті Перрі шокувала образом, в якому прибула на кутюрні покази в Париж. Також Кім Кардаш'ян захейтили за співпрацю з Balenciaga.

мода
Париж
одяг
Balenciaga
колекція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024