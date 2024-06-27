Balenciaga представили новую коллекцию Fall 2024 Couture — видео

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Модное здание Balenciaga представило новую кутюрную коллекцию в Париже. Креативный директор Демна Гвасалия очевидно вдохновлялся образом бабочки, которая ощущается и в изысканных масках, и в моделях "коконах".

Коллекцию выложили в Instagram.

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Экстравагантное здание моды представило новую коллекцию Fall 2024 Couture. Фешен идея — найти путь к счастливой жизни. Радость — это состояние бытия, которое мы можем развивать через сопереживание и сострадание, а также освобождение от негативных мыслей. Показ превратился в определенную медитацию.

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Это уже четвертая коллекция креативного директора Демна Гвасалия. Он взял на вооружение рукава длины 3/4, форму "нерожденных бабочек", изысканные головные уборы с крылышками и выбрал материалы типичные для этого бренда - деним, кожа, спортивные текстуры.

"Я хотел создать фьюжн или отдать дань моему личному стилю как дизайнера, который является субкультурным… но мне нужно было достичь такого рода равновесия с Кристобалем, очевидно, потому что это кутюр", — сказал он изданию VOGUE.

Главная тема коллекции — наслоение тканей и одежды, которые создают новые текстуры и формы. Впрочем, как носить такой наряд — остается загадкой.

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Коллекция Balenciaga Fall 2024 года Couture. Фото: instagram/balenciaga

Напомним, Кэтти Перри шокировала образом, прибывшим на кутюрные показы в Париж. Также Ким Кардашьян захейтили за сотрудничество с Balenciaga.