Кеті Перрі у хутрі на голе тіло приголомшила своїм найвідвертішим виходом

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Співачка Кеті Перрі з'явилася на показі модного будинку Balenciaga у Парижі. Для виходу у світ співачка обрала хутро, яке вдягла прямо на голе тіло, та рвані колготки.

Фото опублікувала у своєму Instagram.

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Копія дружини Каньє Веста

Шанувальники швидко звинуватили поп-зірку в тому, що вона копіює дружину Каньє Веста Б’янку Ченсорі, яка відома тим, що знімається в подібних відвертих образах.

"Всі копіюють Бьянку! Я особисто вважаю, що це дивний вигляд, але вона започаткувала цей тренд, і тепер усі копіюють її! Це так неоригінально, нудно".

"Вибач, Кеті, Б'янка зробила це".

"Що трапилося з цими голлівудськими зірками — Б’янка Ченсорі, тепер ця…На жаль, ці жінки не можуть витончено старіти, чіпляючись за спотворений світ. Цінність людини більше, ніж тіло!".

"Боже мій, вона насправді копіює вигляд дружини Каньє Веста, щоб потрапити в газети".

"Вона приєдналася до клану Каньє! Чомусь я завжди вважав Kеті розумною молодою жінкою, але, незважаючи на її "втрату ваги" та спосіб одягу, я помилявся".

"Коли дружина Каньє почала дефілювати практично оголеною, всі жахнулися, але, здається, це прижилося. Що далі? Рентгенівські знімки їхніх внутрішніх органів, тому що мені здається, що це єдина частина їхніх тіл, яку ми не бачили", — пишуть у мережі.

Б’янка стала відомою своїм вбранням. Її чоловік Канье Вест раніше був одружений з Кім Кардаш’ян. Він сильно вплинув на її відчуття моди протягом семирічного шлюбу.

"Каньє робив з Кім те саме, що він робить з Б’янкою, протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що, коли Каньє одягав Кім, його поважали як особистість — як художника", — сказало джерело.

Кім подала на розлучення в лютому 2021 року, якраз перед сьомою річницею весілля пари.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські вразила відвертим образом у центрі Нью-Йорку. А раніше ми писали, що Крістіна Агілера похизувалась схудлою фігурою.