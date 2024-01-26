Дівчина зі Львова подарувала солісту відомого рок-гурту іграшку з українським прапором

Фронтмен гурту Bring Me the Horizon Олівер Сайкс. Фото: Instagram/olobersykes

Українська шанувальниця британського рок-гурту Bring Me the Horizon, Ніка Павлік, передала унікальний презент солісту Оліверу Сайксу. Тепер іграшка з синьо-жовтим прапором завжди на сцені з музикантом. Її побачили фанати рокерів на інших концертах.

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Ніки.

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Павлік розповіла, що за два дні до того, як вона мала їхати з рідного Львову до Варшави, а потім літаком добиратися до англійського Манчестеру, вона отримала повідомлення від сестри з ескізом іграшки. Ніка запитала, чи може вона зайцю додати український прапор, на що отримала позитивну відповідь.

Так лише за добу був готовий презент для Олівера, якого фанатка називає Олегом.

Скриншот: Instagram/bezturbotnaaaa

"Цей зайчик подолав понад 3000 км, пережив шторм, екстрену посадку в Манчестері та ще купу затримок рейсів. Врешті, все вдалось", — розповіла Ніка.

Також Павлік зняла на відео, як Олівер приймає подарунок та зворушливо розміщує іграшку на сцені. З того часу подарунок Ніки подорожує з музикантом та навіть потрапив в його соціальні мережі.

В коментарях під відео чимало фанатів написали, що бачили іграшку з українським прапором. Втім, вони і не здогадувалися, що та зі Львова.

Теж бачила його. Гадала мені здалось, що він синьо-жовтий

Яка чудова історія і який гарнюній зайчик

Теж бачила цього зайку, але не помітила здалеку що він наш.

Іграшка зі Львова та Олівер Сайкс. Фото: Instagram/olobersykes

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