Дівчина зі Львова подарувала солісту відомого рок-гурту іграшку з українським прапором
Українська шанувальниця британського рок-гурту Bring Me the Horizon, Ніка Павлік, передала унікальний презент солісту Оліверу Сайксу. Тепер іграшка з синьо-жовтим прапором завжди на сцені з музикантом. Її побачили фанати рокерів на інших концертах.
Відповідне відео з’явилось в соцмережах Ніки.
Український презент для Олівера Сайкса
Павлік розповіла, що за два дні до того, як вона мала їхати з рідного Львову до Варшави, а потім літаком добиратися до англійського Манчестеру, вона отримала повідомлення від сестри з ескізом іграшки. Ніка запитала, чи може вона зайцю додати український прапор, на що отримала позитивну відповідь.
Так лише за добу був готовий презент для Олівера, якого фанатка називає Олегом.
"Цей зайчик подолав понад 3000 км, пережив шторм, екстрену посадку в Манчестері та ще купу затримок рейсів. Врешті, все вдалось", — розповіла Ніка.
Також Павлік зняла на відео, як Олівер приймає подарунок та зворушливо розміщує іграшку на сцені. З того часу подарунок Ніки подорожує з музикантом та навіть потрапив в його соціальні мережі.
В коментарях під відео чимало фанатів написали, що бачили іграшку з українським прапором. Втім, вони і не здогадувалися, що та зі Львова.
- Теж бачила його. Гадала мені здалось, що він синьо-жовтий
- Яка чудова історія і який гарнюній зайчик
- Теж бачила цього зайку, але не помітила здалеку що він наш.
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