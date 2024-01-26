Девушка из Львова подарила солисту известной рок-группы игрушку с украинским флагом
Украинская поклонница британской рок-группы Bring Me the Horizon, Ника Павлик, передала уникальный презент солисту Оливеру Сайксу. Теперь игрушка с сине-желтым флагом всегда на сцене с музыкантом. Ее увидели фанаты рокеров на других концертах.
Соответствующее видео появилось в соцсетях Ники.
Украинский презент для Оливера Сайкса
Павлик рассказала, что за два дня до того, как она должна была ехать из родного Львова в Варшаву, а затем на самолете добираться до английского Манчестера, она получила сообщение от сестры с эскизом игрушки. Ника спросила, может ли она зайцу добавить украинский флаг, на что получила утвердительный ответ.
Так только за сутки был готов презент для Оливера, которого фанатка называет Олегом.
"Этот зайчик преодолел более 3000 км, пережил шторм, экстренную посадку в Манчестере и еще кучу задержек рейсов. Наконец, все удалось", — рассказала Ника.
Также Павлик сняла на видео, как Оливер принимает подарок и трогательно размещает игрушку на сцене. С того времени подарок Ники путешествует с музыкантом и даже попал в его социальные сети.
В комментариях под видео многие фанаты написали, что видели игрушку с украинским флагом. Впрочем, они и не догадывались, что она из Львова.
- Тоже видела его. Думала мне показалось, что он сине-желтый
- Какая замечательная история и какой красивый зайчик
- Тоже видела этого зайку, но не заметила издали что он наш.
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