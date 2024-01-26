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Девушка из Львова подарила солисту известной рок-группы игрушку с украинским флагом

26 января 2024 22:20
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Девушка из Львова подарила солисту известной рок-группы игрушку с украинским флагом
Фронтмен группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс. Фото: Instagram/olobersykes
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинская поклонница британской рок-группы Bring Me the Horizon, Ника Павлик, передала уникальный презент солисту Оливеру Сайксу. Теперь игрушка с сине-желтым флагом всегда на сцене с музыкантом. Ее увидели фанаты рокеров на других концертах.

Соответствующее видео появилось в соцсетях Ники.

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Украинский презент для Оливера Сайкса

Павлик рассказала, что за два дня до того, как она должна была ехать из родного Львова в Варшаву, а затем на самолете добираться до английского Манчестера, она получила сообщение от сестры с эскизом игрушки. Ника спросила, может ли она зайцу добавить украинский флаг, на что получила утвердительный ответ.

Так только за сутки был готов презент для Оливера, которого фанатка называет Олегом.

Скриншот: Instagram/bezturbotnaaaa

"Этот зайчик преодолел более 3000 км, пережил шторм, экстренную посадку в Манчестере и еще кучу задержек рейсов. Наконец, все удалось", — рассказала Ника.

Также Павлик сняла на видео, как Оливер принимает подарок и трогательно размещает игрушку на сцене. С того времени подарок Ники путешествует с музыкантом и даже попал в его социальные сети.

В комментариях под видео многие фанаты написали, что видели игрушку с украинским флагом. Впрочем, они и не догадывались, что она из Львова.

  • Тоже видела его. Думала мне показалось, что он сине-желтый
  • Какая замечательная история и какой красивый зайчик
  • Тоже видела этого зайку, но не заметила издали что он наш.
Игрушка из Львова и Оливер Сайкс. Фото: Instagram/olobersykes

Напомним, ранее мы писали, что группа "Друга Ріка" анонсировала благотворительный тур по Великобритании и пообещала показать эксклюзив. Также мы рассказывали, что кольцо покойной Нины Матвиенко выставили на аукцион.

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