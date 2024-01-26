Друга Ріка анонсували благодійний тур Великою Британією і обіцяють показати ексклюзив
Український гурт Друга Ріка анонсував програму свого музичну туру у Великій Британії та Ірландії. Вони збираються давати концерти в Манчестері, Лондоні, Глазго і Дубліні.
Про це музиканти написали в Instagram.
Друга Ріка їдуть співати у Велику Британію
Український гурт "Друга Ріка" анонсували розклад благодійного туру з ексклюзивною презентацією пісень у Великій Британії та Ірландії.
Музинкати вирішили втілити концепцію "ІНША РІКА" в новій інтерпретації: гурт готує особливу комбіновану програму, де частину виступу складатимуть найкращі хіти "Другої Ріки", представлені як у вже відомому акустичному форматі, так і в повноформатному аранжуванні.
Розклад туру виглядає так:
- 18 травня — Манчестер
- 19 травня — Лондон
- 20 травня — Глазго
- 21 травня — Дублін
Частина прибутку від благодійного туру буде передана на потребу української арміїї.
"Мета незмінна: даруємо гарний настрій та збираємо донати нашим ЗСУ. Ми вперше їдемо таким маршрутом, отже сподіваємось на вашу підтримку", — написали музиканти.
Раніше український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені.
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