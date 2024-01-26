Друга Ріка анонсували благодійний тур Великою Британією і обіцяють показати ексклюзив

Гурт Друга Ріка. Фото: instagram.com/drugarika/

Український гурт Друга Ріка анонсував програму свого музичну туру у Великій Британії та Ірландії. Вони збираються давати концерти в Манчестері, Лондоні, Глазго і Дубліні.

Про це музиканти написали в Instagram.

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Український гурт "Друга Ріка" анонсували розклад благодійного туру з ексклюзивною презентацією пісень у Великій Британії та Ірландії.

Музинкати вирішили втілити концепцію "ІНША РІКА" в новій інтерпретації: гурт готує особливу комбіновану програму, де частину виступу складатимуть найкращі хіти "Другої Ріки", представлені як у вже відомому акустичному форматі, так і в повноформатному аранжуванні.

Розклад туру виглядає так:

18 травня — Манчестер

19 травня — Лондон

20 травня — Глазго

21 травня — Дублін

Частина прибутку від благодійного туру буде передана на потребу української арміїї.

"Мета незмінна: даруємо гарний настрій та збираємо донати нашим ЗСУ. Ми вперше їдемо таким маршрутом, отже сподіваємось на вашу підтримку", — написали музиканти.

Раніше український гурт випустив трек, присвячений загиблому другу в Ірпені.

Також Валерій Харчишин зізнався, як давно бачився зі своїм сином військовим.