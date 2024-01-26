Каблучку покійної Ніни Матвієнко виставили на аукціон

Ніна Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko/

Донька відомої артистки Ніни Матвієнко Тоня виставила на аукціон її каблучку. Завдяки цій благодійній ініціативі будуть зібрані кошти на FPV дрони.

Про це розповіла ведуча проєкту "Ближче до зірок" Наталі Солонік.

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Співачка Тоня Матвієнко виставила каблучку своєї покійної матері на аукціон. Його ціль — зібрати кошти на FPV дрони для українських військових, які захищають Україну від окупантів на південному напрямку.

Це срібна каблучка покійної Народної артистки України Ніни Матвієнко.

Каблучка Ніни Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Щоб отримати каблучку, потрібно задонатити суму від 100 гривень на збір.

"Ця каблучка для мене дуже дорога. Я сподіваюся, що воно принесе користь захисникам і захисницям. Я буду дуже рада цьому, і я знаю, що мама – також. Мама була б щасливою, якби ця каблучка принесло Україні користь. Слава ЗСУ! Слава Україні", — пояснила Тоня Матвієнко.

Каблучка Ніни Матвієнко. Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Раніше Тоня Матвієнко зворушливо привітала доньку з 8-річчям.

Також Тоня Матвієнко виступила в українському ресторані у Дубаї.