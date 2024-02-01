Дизайнерку Сільченко покликали заміж — свідком пропозиції стала Віра Брежнєва

Дизайнерка Катя Сільченко та режисер Сергій Неклева. Фото: Instagram/katyasilchenko

Дизайнерці Каті Сільченко, яка співпрацює з багатьма знаменитостями, зробили сюрприз на її 40-річчя. Бойфренд бізнесвумен, режисер Сергій Неклева, в присутності зіркових друзів зробив їй пропозицію руки та серця. В цьому допомогла співачка Віра Брежнєва (VERA).

Відповідне відео з’явилось в соцмережах Сільченко.

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Друзі Сільченко, а саме блогери Саба Мусіна та Антон Птушкін запросили її разом з бойфрендом на закритий концерт італійської оперної співачки Анни Катерини Антоначчі в Софіївському соборі (центр Києва). Тільки ось замість іноземної артистки до музикантів вийшла Віра Брежнєва.

Скриншоти: Instagram/saba.musina

В той час як Сільченко реагувала на появу своєї подруги, Сергій Неклева під музику зробив пропозицію руки та серця.

"Тепер я вам з впевненістю можу сказати: "життя в 40 тільки починається". Любий Сергію, ти зміг ті кляті 40, які люди навіть не святкують, перетворити на найособливіше свято в моєму житті. Ти — чортів геній", — написала під відео Катя.

Засновниця бренду The COAT та режисер, засновник одного з івент-агентств розсекретили свої стосунки напередодні повномасштабної війни, на 40-річчі Віри Брежнєвої. Для Сільченко це буде вже другий шлюб — з 2014 по 2020 роки дизайнерка була одружена з бізнесменом Камо Багдасаряном. В них є спільна донька Саті.

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