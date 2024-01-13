Зірка серіалу "Постукай в мої двері" виходить заміж за мільярдера
Турецька акторка Ханде Ерчел, яка стала надзвичайно популярною після зйомок у серіалі "Постукай в мої двері, виходить заміж. Вона обрала собі в пару мільярдера.
Про це пишуть турецькі ЗМІ.
Ханде Ерчел виходить заміж за Хакана Сабанджі
Акторка Ханде Ерчел зіграла Еду Йилдиз в популярному турейькому серіалі "Постукай в мої двері". Вона півроку в стосунках з мільярдером Хаканом Сабанджі і вони вирішили одружитись.
Турецькі ЗМІ пишуть, що пара планує зіграти весілля влітку, проте вони ще публічно не коментували цю новину.
"Кожен пише, що хоче, аби це було на порядку денному", — зреагувала на плітки Ерчел.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti ile günü açalım. Herkese günaydın. 💥 pic.twitter.com/5fL2A3eE2Z— Deniz TURAL (@DTural) August 19, 2023
Деякі видання також заявляли, що мати бізнесмена проти такого союзу. Причина цього є медійність життя акторки.
Відомо, що закохані зустріли Новий рік на Балі, проте нині вже вдома, у Туреччині.
Хто така Ханде Ерчел
Акторка розпочала свою серіальну кар'єру в проєкті "Дочки Гюнеш", пізніше зіграла роль Хаят Узун в стрічці "Любов не розуміє слів".Також брала участь у серіалах "Обручка" та "Азізе".
Популярність та визнання дав їй проєкт "Постукай у мої двері". Акторка зіграла Еду Йилдиз, яку полюбила публіка у всьому світі. Її партнером і екранним коханим став Керем Бюрсін. Так сталося, що вигадана сценарна пристрасть між ними перетворилась у реальність і вони певний час зустрічались.
Раніше стало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом.
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