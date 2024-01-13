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Зірка серіалу "Постукай в мої двері" виходить заміж за мільярдера

13 січня 2024 17:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка серіалу "Постукай в мої двері" виходить заміж за мільярдера
Ханде Ерчел. Фото: instagram.com/handemiyy/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Турецька акторка Ханде Ерчел, яка стала надзвичайно популярною після зйомок у серіалі "Постукай в мої двері, виходить заміж. Вона обрала собі в пару мільярдера.

Про це пишуть турецькі ЗМІ.

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Ханде Ерчел виходить заміж за Хакана Сабанджі

Акторка Ханде Ерчел зіграла Еду Йилдиз в популярному турейькому серіалі "Постукай в мої двері". Вона півроку в стосунках з мільярдером Хаканом Сабанджі і вони вирішили одружитись.

Турецькі ЗМІ пишуть, що пара планує зіграти весілля влітку, проте вони ще публічно не коментували цю новину.

"Кожен пише, що хоче, аби це було на порядку денному", — зреагувала на плітки Ерчел.

Деякі видання також заявляли, що мати бізнесмена проти такого союзу. Причина цього є медійність життя акторки. 

Відомо, що закохані зустріли Новий рік на Балі, проте нині вже вдома, у Туреччині.

Хто така Ханде Ерчел

Акторка розпочала свою серіальну кар'єру в проєкті "Дочки Гюнеш", пізніше зіграла роль Хаят Узун в стрічці "Любов не розуміє слів".Також брала участь у серіалах "Обручка" та "Азізе".

Популярність та визнання дав їй проєкт "Постукай у мої двері". Акторка зіграла Еду Йилдиз, яку полюбила публіка у всьому світі. Її партнером і екранним коханим став Керем Бюрсін. Так сталося, що вигадана сценарна пристрасть між ними перетворилась у реальність і вони певний час зустрічались.

Серіал "Постукай в мої двері"
Ханде Ерчел і Керем Бюрсін у серіалі "Постукай в мої двері". Фото: стоп-кадр відео

Раніше стало відомо, коли Тейлор Свіфт планує заручитися зі своїм бойфрендом.

Також одружується брунейський принц Абдул Матін.

Туреччина
серіал
весілля
мільярдери
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актори

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