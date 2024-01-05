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Відомий український ведучий одружився на дівчині з Калуша

5 січня 2024 12:18
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Відомий український ведучий одружився на дівчині з Калуша
Олександр Попов у шоу "Слава+". Фото: стоп-кадр відео
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Ексведучий ранкового телешоу "Сніданок. Вихідний" Олександр Попов одружився. Він обрав для себе норовливу красуню з заходу України.

Про це він розповів в інтерв'ю з Славою Дьоміним.

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Ексведучий ранкового шоу "Сніданок. Вихідний" Олександр Попов вперше зізнався, що він одружився. Вони разом з коханою дали клятву перед богом.

Олександр вперше зустрівся з Галиною ще до початку повномасштабної війни на каналі "1+1". Тоді дівчина була стилісткою.

"Вона стилістка, ми познайомилися на каналі. Але за фактом вона не працює на каналі давно, вже щонайменше два роки точно. Вона працювала, у нас був невеличкий роман, стосунки. Вона мене якийсь певний період ненавиділа, бо я вже дуже норовливий: "Це я не хочу одягати, це мені не подобається". Але з часом приборкав. Я довго її приборкував. Вона галичанка, а як каже Ігор Циганик, як галичанки, ух це складні. Вона з Калуша", — розповів телеведучий у програмі "Слава+".

Олександр Попов зізнався, що офіційно вони з коханою не розписані, але взяли шлюб перед Богом у церкві.

Актор освідчився своїй дівчині на її день народження в Римі. Вони планували весілля, проте після почалася пономасштабна війна. Пара відчула, що зараз для них велике свято було б недоречним, проте пізніше вирішили, що не хочуть тягнути з вінчанням.

"Почалася війна. Ну і не до цього. А потім ми вирішили, давай повінчаємося. Бо мені здається, це важливіше. І ми повінчалися просто вдвох, нікого не було. Було прикольно те, що у нас весілля було в церкві, вона ще не добудована від слова зовсім. Плитка була затягнута поліетиленом, там будівельне риштовання стоїть, одна ікона. І ми були перші, хто повінчався там", — розповів романтичну історію Попов.

Раніше відомий блогер спростував чутки про весілля зі своїм хлопцем.

Також син Арнольда Шварценеггера одружується.

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