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Дизайнера Сильченко позвали замуж — свидетелем предложения стала Вера Брежнева

1 февраля 2024 21:40
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Стас Кожушко
Редактор
Дизайнера Сильченко позвали замуж — свидетелем предложения стала Вера Брежнева
Дизайнер Катя Сильченко и режиссер Сергей Неклева. Фото: Instagram/katyasilchenko
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Дизайнеру Кати Сильченко, которая сотрудничает со многими знаменитостями, сделали сюрприз на ее 40-летие. Бойфренд бизнесвумэн, режиссер Сергей Неклева, в присутствии звездных друзей сделал ей предложение руки и сердца. В этом помогла певица Вера Брежнева (VERA).

Соответствующее видео появилось в соцсетях Сильченко.

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Друзья Сильченко, а именно блогеры Саба Мусина и Антон Птушкин, пригласили ее вместе с бойфрендом на закрытый концерт итальянской оперной певицы Анны Екатерины Антоначчи в Софиевском соборе (центр Киева). Только вот вместо иностранной артистки к музыкантам вышла Вера Брежнева.

Скриншоты: Instagram/saba.musina

В то время как Сильченко реагировала на появление своей подруги, Сергей Неклева под музыку сделал предложение руки и сердца.

"Теперь я вам с уверенностью могу сказать: "жизнь в 40 только начинается". Дорогой Сергей, ты смог те проклятые 40, которые люди даже не празднуют, превратить в особый праздник в моей жизни. Ты — чертов гений", написала под видео Катя.

Основательница бренда The COAT и режиссер, основатель одного из ивент-агентств рассекретили свои отношения в преддверии полномасштабной войны, на 40-летии Веры Брежневой. Для Сильченко это будет уже второй брак — с 2014 по 2020 годы дизайнер была замужем за бизнесменом Камо Багдасаряном. У них есть общая дочь Сати.

Напомним, ранее мы писали, что звезда сериала "Постучи в мою дверь" выходит замуж за миллиардера. Также мы рассказывали, что известный украинский ведущий женился на девушке из Калуша.

Вера Брежнева
соцсети
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украинские звезды

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