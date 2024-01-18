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Для закоханих у моду — вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель

18 січня 2024 14:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Для закоханих у моду — вийшов трейлер серіалу про Крістіана Діора та Коко Шанель
Серіал "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Вийшов трейлер серіалу "The New Look", який знятий по документальним свідченням про життя відомого кутюр'є Крістіана Діора. Також у стрічці сюжетна лінія переплітається з творчістю дизайнерки Коко Шанель.

Трейлер виклали в YouTube.

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Серіал The New Look розповість про життя кутюр'є Крістіана Діора

У мережі вийшов трейлер серіалу "The New Look", перші три епізоди якого будуть доступні вже 14 лютого 2024 року.

Стрічка розповідає про життя французького кутюр'є Крістіана Діора та його взаємини з іншою легендою — Коко Шанель. Екранізувати історію моди вирішили режисери Apple TV.

Крістіан Діор у серіалі "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру
Крістіан Діор у серіалі "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру

Головні ролі зіграли Бен Мендельсон та Жюльєт Бінош. Вони перевтілились в одних з найвідоміших геніїв світу моди. Обоє дизайнерів створювали колекції одягу у часи Другої Світової війни і реалії того періоду впливали і на їхнє життя. Адже у той момент Париж окупували німецькі війська.

Коко Шанель у серіалі "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру
Коко Шанель у серіалі "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру

У центрі сюжету — боротьба Крістіана Діора з Коко Шанель за п'єдестал у фешн-індустрії. Вони обоє намагались вигадати найкращий образ для сучасної жінки.

"Люди повинні відчувати, мріяти. Їм потрібно жити знову — і ми можемо створити для них новий світ", — каже Крістіан Діор у трейлері.

Серіал "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру
Серіал "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлеру

Епізоди серіалу будуть виходити з 14 лютого щосереди до 3 квітня.

Раніше вийшов трейлер фільму, який за сюжетом схожий на Гаррі Поттера.

Також опублікували трейлер нових "Містер і місис Сміт".

кіно
серіал
мода
Друга світова війна
Париж
закордонні зірки

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