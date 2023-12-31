Вийшов трейлер фільму, який за сюжетом схожий на Гаррі Поттера
Вийшов трейлер нового фільму, який за сюжетом нагадує культового "Гаррі Поттера". Називається він — "Школа магічних тварин: Таємниця шкільного подвір'я".
Український трейлер опублікував офіційний канал Ukrainian Film Distribution.
Про сучасних магів та тварин
"Школа магічних тварин: Таємниця шкільного подвір'я" це казковий фільм про про магічну школу Вінтерштайн, яка вже чверть століття навчає дітей правильного поводження з чарівними тваринками.
Німецько-австрійський фільм є продовженням однойменної стрічки. Обидві частини ґрунтуються на серії романів для дітей письменниці Маргіт Ауер.
Сюжетом фільм нагадує легендарного "Гаррі Поттера", адже події також відбуваються у магічній школі, яка має вигляд замку. А у пригоди так само потрапляють маленькі чарівники — учні школи.
Проте, у "Гаррі Поттері" головний герой і його друзі стикаються зі складними і часто смертельними пригодами, там часом як "Школа магічних тварин" більш добрий і дитячий фільм, з танцями та піснями. І розмовляючими тваринами.
Знімання кіно відбувалося у справжньому замку Граффентег у Нижній Австрії.
Нагадаємо, якими були б персонажі фільмів про Гаррі Поттера, якби на каст обрали українських акторів.
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