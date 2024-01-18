Для влюбленных в моду — вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель
Вышел трейлер сериала "The New Look", снятый по документальным свидетельствам о жизни известного кутюрье Кристиана Диора. Также в картине сюжетная линия переплетается с творчеством дизайнера Коко Шанель.
Трейлер выложили в YouTube.
Сериал The New Look расскажет о жизни кутюрье Кристиана Диора
В сети вышел трейлер сериала The New Look, первые три эпизода которого будут доступны уже 14 февраля 2024 года.
Картина рассказывает о жизни французского кутюрье Кристиана Диора и его взаимоотношениях с другой легендой — Коко Шанель. Экранизовать историю моды решили режиссеры Apple TV.
Главные роли сыграли Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Они превратились в одних из самых известных гениев мира моды. Оба дизайнера создавали коллекции одежды во время Второй Мировой войны и реалии того периода влияли и на их жизнь. Ведь в тот момент Париж оккупировали германские войска.
В центре сюжета — борьба Кристиана Диора с Коко Шанель за пьедестал в фэшн-индустрии. Они оба пытались придумать самый лучший образ для современной женщины.
"Люди должны чувствовать, мечтать. Им нужно жить снова — и мы можем создать для них новый мир", — говорит Кристиан Диор в трейлере.
Эпизоды сериала будут выходить с 14 февраля каждую среду до 3 апреля.
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