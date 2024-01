Для влюбленных в моду — вышел трейлер сериала о Кристиане Диоре и Коко Шанель

Сериал "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлера

Вышел трейлер сериала "The New Look", снятый по документальным свидетельствам о жизни известного кутюрье Кристиана Диора. Также в картине сюжетная линия переплетается с творчеством дизайнера Коко Шанель.

Трейлер выложили в YouTube.

Сериал The New Look расскажет о жизни кутюрье Кристиана Диора

В сети вышел трейлер сериала The New Look, первые три эпизода которого будут доступны уже 14 февраля 2024 года.

Картина рассказывает о жизни французского кутюрье Кристиана Диора и его взаимоотношениях с другой легендой — Коко Шанель. Экранизовать историю моды решили режиссеры Apple TV.

Кристиан Диор в сериале "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлера

Главные роли сыграли Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Они превратились в одних из самых известных гениев мира моды. Оба дизайнера создавали коллекции одежды во время Второй Мировой войны и реалии того периода влияли и на их жизнь. Ведь в тот момент Париж оккупировали германские войска.

Коко Шанель в сериале "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлера

В центре сюжета — борьба Кристиана Диора с Коко Шанель за пьедестал в фэшн-индустрии. Они оба пытались придумать самый лучший образ для современной женщины.

"Люди должны чувствовать, мечтать. Им нужно жить снова — и мы можем создать для них новый мир", — говорит Кристиан Диор в трейлере.

Сериал "The New Look". Фото: стоп-кадр трейлера

Эпизоды сериала будут выходить с 14 февраля каждую среду до 3 апреля.

