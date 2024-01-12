Без Джолі та Пітта — вийшов трейлер нових "Містер і місис Сміт"

Фрагмент з трейлеру серіалу "Містер і місис Сміт". Скриншот: YouTube

Стримінгова платформа Prime Video опублікувала офіційний трейлер серіалу "Містер і місис Сміт", який активно обговорюють в мережі. Це рімейк культового фільму 2005 року з Анджеліною Джолі та Бредом в головних ролях. Саме на зйомках цієї стрічки в них закрутився роман.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Prime Video.

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За сюжетом, два шпигуни укладають шлюб та виконують небезпечні місії. Головні ролі зіграли Дональд Гловер та Мая Ерскін. Гловер також є продюсером серіалу, а шоураннером виступила Франческа Слоун (працювала над "Фарго").

На відміну від оригінального фільму герої знають із самого початку про професію одне одного і, попри все, їм не вдасться залишитися лише напарниками.

У серіалі, в який увійдуть вісім епізодів, також знялися Пол Дано, Паркер Поузі, Вагнер Мора, Джон Туртурро, Рон Перлман, та інші зірки. Відео лише за декілька годин набрало майже півмільйона переглядів. Реліз заплановано на 2 лютого.

В коментарях під трейлером думки фанатів оригінального фільму та акторів розділилися. Багато хто не вважає агентів привабливими та харизматичними. Інші ж називають це вдалим експериментом та толерантним проєктом здебільшого через походження виконавців головних ролей.

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