Дмитро Ступка показав, як готується до Різдва у США з коханою
Український актор Дмитро Ступка поділився романтичною фотографією зі своєю коханою, співачкою Юлією Барабановою. Вони разом готуються до свят.
Актор представив повідомлення в Instagram.
Дмитро Ступка відзначає новорічні свята у США
Актор порадував підписників у соцмережах новими фотографіями з коханою. Вони разом побували на заході в Лос-Анджелосі, присвяченому новорічним святам. З ними був і син співачки. Вона опублікувала його фото з підписом "Щасливого Різдва".
Закохані ж зафіксували мить біля новорічної ялинки, червоних чобітків та сніговичків. Юлія одягла ніжну сукню сріблястого відтінку та білий піджак, а Дмитро був у джинсах, які так люблять усі американці.
Дмитро Ступка та Юлія Барабанова розповіли про свій роман у серпні 2023 року. Актор перший показав свою обраницю, проте більше про стосунки нічого не відомо. Пара не показує деталі у публічному просторі.
Нагадаємо, що прокуратура оскаржила вирок Остапу Ступці.
Раніше блогер Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік.
Читайте Новини.LIVE!