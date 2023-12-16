Дмитро Ступка показав, як готується до Різдва у США з коханою

Дмитро Ступка із коханою. Фото: instagram.com/stupka777/

Український актор Дмитро Ступка поділився романтичною фотографією зі своєю коханою, співачкою Юлією Барабановою. Вони разом готуються до свят.

Актор представив повідомлення в Instagram.

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Актор порадував підписників у соцмережах новими фотографіями з коханою. Вони разом побували на заході в Лос-Анджелосі, присвяченому новорічним святам. З ними був і син співачки. Вона опублікувала його фото з підписом "Щасливого Різдва".

Син Юлії Барабанової. Фото: instagram.com/barabanova_juliya/

Закохані ж зафіксували мить біля новорічної ялинки, червоних чобітків та сніговичків. Юлія одягла ніжну сукню сріблястого відтінку та білий піджак, а Дмитро був у джинсах, які так люблять усі американці.

Дмитро Ступка та Юлія Барабанова розповіли про свій роман у серпні 2023 року. Актор перший показав свою обраницю, проте більше про стосунки нічого не відомо. Пара не показує деталі у публічному просторі.

Нагадаємо, що прокуратура оскаржила вирок Остапу Ступці.

Раніше блогер Даша Квіткова розповіла, як планує святкувати Новий рік.