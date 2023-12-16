Дмитрий Ступка показал, как готовится к Рождеству в США с любимой

Дмитрий Ступка с любимой. Фото: instagram.com/stupka777/

Украинский актер Дмитрий Ступка поделился романтической фотографией со своей любимой, певицей Юлией Барабановой. Они вместе готовятся к праздникам.

Актер представил сообщение в instagram.

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Актер порадовал подписчиков в соцсетях новыми фотографиями с любимой. Они вместе побывали на закате в Лос-Анджелосе, посвященном новогодним праздникам. С ними был и сын певицы. Она опубликовала его фото с подписью "Счастливого Рождества".

Син Юлії Барабанової. Фото: instagram.com/barabanova_juliya/

Влюбленные же зафиксировали миг около новогодней елки, красных сапог и снеговичков. Юлия надела нежное платье серебристого оттенка и белый пиджак, а Дмитрий был в джинсах, которые так любят все американцы.

Дмитрий Ступка и Юлия Барабанова рассказали о своем романе в августе 2023 года. Актер первый показал свою избранницу, однако больше об отношениях ничего не известно. Пара не показывает детали в публичном пространстве.

Напомним, что прокуратура оспорила приговор Остапу Ступке.

Ранее блоггер Даша Квиткова рассказала, как планирует праздновать Новый год.