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До фіналу Євробачення-2024 лічені дні — які шанси на перемогу має Україна

9 травня 2024 13:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Україна повернулася у трійку лідерів Євробачення — таблиця букмекерів
Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Вже у суботу, 11 травня, у Мальме оберуть переможця  пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Зараз за рейтингами букмекерів Україна закриває трійку лідерів.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Україна знову у трійці лідерів 

Після вражаючого виступу у першому півфіналі пісенного конкурсу співачки Alyona Alyona та Jerry Heil знову повернулись до ТОП-3. Українкам вдалося обійти представницю Ірландії Bambie Thug та італійку Angelina Mango.

Фаворитом букмекерських ставок залишається Хорватія  із 41%. На позицію вище за Україну — Швейцарія, яка за прогнозами має 18%.

До десятки лідерів також увійшли представники Нідерландів, Франції, Ізраїлю, Греції та Фінляндії. Після першого півфіналу фіни епатажним виступом Windows95man посунули Велику Британію, яка раніше замикала десятку фаворитів букмекерів.

Шанси України перемогти на Євробаченні
Прогнози букмекерів станом на 9 травня 2024 року. Скриншот: Eurovision World

Нагадаємо, українські зірки емоційно відреагували на виступ України на Євробаченні. Також Jerry Heil неочікувано травмувалась під час виконання номеру.

Євробачення
рейтинг
Alyona Alyona
Швеція
Україна
Jerry Heil
букмекери
конкурс
Євробачення-2024

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