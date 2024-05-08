Що думають українські зірки про виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні-2024

Представниці України на Єробаченні Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram/suspilne.eurovision

Українські зірки висловили свою думку про виступ Jerry Heil і Alyona Alyona на Євробаченні. Вони вважають, що співачки прекрасно впорались.

Редакція Новини.LIVE зібрала думки в соцмережах.

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Співак MELOVIN, який змагався з дуетом у Нацвідборі до Євробачення, вражений їхнім виступом. Він вважає, що номер вдалий, а виконання — потужне.

"Щойно подивився виступ наших дівчат Jerry Heil і Alyona Alyona. Це було фантастично. Це було потужно! Мене всередині вивертало, скручувало, розкручувало від неймовірної гордості за наших дівчат", — поділився емоціями співак.

MELOVIN сподобався виступ Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/melovin_official

Хітмейкерка Надя Дорофеєва дуже емоційно сприйняла номер. Вона розплакалась, однак має задоволений вигляд.

"Дівчата на Євробаченні — гордість і розйоб. Розчулили мене. Тупо розплакалась на номері наших дівчат", — написала зірка.

Надя Дорофеєва розплакалась від виступу України на Євробаченні. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Телеведуча Леся Нікітюк теж вирішила висловити свою думку щодо виступу України на Євробаченні. Вона описала свої емоції коротко, однак влучно — "кайф". Ймовірно їй найбільше сподобалась саме остання сцена.

Лесі Нікітюк сподобався номер України на Євробаченні. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Переможниця Євробачення Джамала підтримувала Jerry Heil і Alyona Alyona на конкурсі. Вона ще перед їхнім виступом вірила в їхню перемогу.

"Це хвилююче і відповідально представляти власну країну, тому підтримайте наших дівчат", — закликала голосувати за дует співачка.

Джамала вірила в успіх Jerry Heil і Alyona Alyona. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Телеведучий та блогер Андрій Бєдняков зазначив, що номер дуже потужний. Він висловив своє захоплення співачками і режисеркою номеру Таньою Муіньо.

Реакція Андрія Бєднякова на номер України на Євробаченні. Фото: instagram.com/biedniakov

Подруга дівчат, співачка KOLA також їх підтримала і висловила любов. Пісня та номер вразили її глибоко в серце.

"На цьому моменті — "з неба слідували предки" в мене вже полилися сльози рікою. Дівчата, ви просто найкращі! Зібрані, глибокі, чуттєві, співочі, все по суті! Гордість!" — написала зірка.

Співачка KOLA пишається подругами. Фото: instagram.com/kola__official

Нагадаємо, ми розповідали, чому травмувалась Jerry Heil під час виступу в півфіналі. Також ірландська співачка шокувала глядачів містичним номером, а фаворит букмекерів вразив піснею на Євробаченні. Окрім того, стало відомо, під яким номером виступить Україна в фіналі конкурсу.