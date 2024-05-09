Украина вернулась в тройку лидеров Евровидения - таблица букмекеров

До финала Евровидения-2024 считанные дни — какие шансы на победу у Украины
Уже в субботу, 11 мая, в Мальме выберут победителя песенного конкурса "Евровидение-2024". Сейчас по рейтингам букмекеров Украина закрывает тройку лидеров.
Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.
Украина снова в тройке лидеров
После впечатляющего выступления в первом полуфинале песенного конкурса певицы Alyona Alyona и Jerry Heil снова вернулись в ТОП-3. Украинкам удалось обойти представительницу Ирландии Bambie Thug и итальянку Angelina Mango.
Фаворитом букмекерских ставок остается Хорватия с 41%. На позицию выше Украины — Швейцария, у которой по прогнозам 18%.
В десятку лидеров также вошли представители Нидерландов, Франции, Израиля, Греции и Финляндии. После первого полуфинала, финны эпатажным выступлением Windows95man подвинули Великобританию, ранее замыкавшую десятку фаворитов букмекеров.
Напомним, украинские звезды эмоционально отреагировали на выступление Украины на Евровидении. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.
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