Украина вернулась в тройку лидеров Евровидения - таблица букмекеров

Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Уже в субботу, 11 мая, в Мальме выберут победителя песенного конкурса "Евровидение-2024". Сейчас по рейтингам букмекеров Украина закрывает тройку лидеров.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Украина снова в тройке лидеров

После впечатляющего выступления в первом полуфинале песенного конкурса певицы Alyona Alyona и Jerry Heil снова вернулись в ТОП-3. Украинкам удалось обойти представительницу Ирландии Bambie Thug и итальянку Angelina Mango.

Фаворитом букмекерских ставок остается Хорватия с 41%. На позицию выше Украины — Швейцария, у которой по прогнозам 18%.

В десятку лидеров также вошли представители Нидерландов, Франции, Израиля, Греции и Финляндии. После первого полуфинала, финны эпатажным выступлением Windows95man подвинули Великобританию, ранее замыкавшую десятку фаворитов букмекеров.

Прогнозы букмекеров на 9 мая 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Напомним, украинские звезды эмоционально отреагировали на выступление Украины на Евровидении. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.