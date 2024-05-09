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До финала Евровидения-2024 считанные дни — какие шансы на победу у Украины

9 мая 2024 13:31
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Украина вернулась в тройку лидеров Евровидения - таблица букмекеров
Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Уже в субботу, 11 мая, в Мальме выберут победителя песенного конкурса "Евровидение-2024". Сейчас по рейтингам букмекеров Украина закрывает тройку лидеров.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Украина снова в тройке лидеров

После впечатляющего выступления в первом полуфинале песенного конкурса певицы Alyona Alyona и Jerry Heil снова вернулись в ТОП-3. Украинкам удалось обойти представительницу Ирландии Bambie Thug и итальянку Angelina Mango.

Фаворитом букмекерских ставок остается Хорватия с 41%. На позицию выше Украины — Швейцария, у которой по прогнозам 18%.

В десятку лидеров также вошли представители Нидерландов, Франции, Израиля, Греции и Финляндии. После первого полуфинала, финны эпатажным выступлением Windows95man подвинули Великобританию, ранее замыкавшую десятку фаворитов букмекеров.

Шансы Украины победить на Евровидении
Прогнозы букмекеров на 9 мая 2024 года. Скриншот: Eurovision World

Напомним, украинские звезды эмоционально отреагировали на выступление Украины на Евровидении. Также Jerry Heil неожиданно травмировалась при исполнении номера.

Евровидение
рейтинг
Alyona Alyona
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Украина
Jerry Heil
букмекеры
конкурс
Евровидение-2024

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