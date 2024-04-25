Дочки Брюса Вілліса похизувались фігурами у бікіні в стилі Барбі

Дочки актора Брюса Вілліса. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочка американського актора Брюса Вілліса Румер Вілліс продемонструвала свою фігуру з сестрами Скаут і Таллулою. Всі вони, а також її дочка Луетта, одягли однакові рожеві купальники під час тропічної відпустки.

Фото Румер з сестрами запостили у своїх Instagram.

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На першому зображенні Румер посміхалася, коли 32-річна Скаут і 30-річна Таллула стояли по обидва боки від неї. Луетта, яка відзначила свій перший день народження 18 квітня, також приєдналася до спонтанної фотосесії. Румер вдягнула рожевий купальник за 230 доларів від бренду Hunza G. Румер доповнила образ парою вишуканих сережок, а також намистом із золотим ланцюжком і яскравим золотим браслетом на лівій руці.

Дочка актора Брюса Вілліса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочки актора Брюса Вілліса Румер та Талула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочка актора Брюса Вілліса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочки актора Брюса Вілліса. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочка актора Брюса Вілліса Таллула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Скаут одягла бікіні за 240 доларів, Таллула приміряла комплект вартістю 230 доларів. Дівчата є дочками Демі Мур і Брюса Вілліса, які були одружені з 1987 року до завершення їх розлучення в 2000 році.

Зірка "Міцного горішка", який припинив акторську кар’єру через лобно-скроневу деменцію в 2023 році, пізніше одружився з Еммою Хемінг у 2009 році. У них спільні дочки Мейбл, 12 років, і Евелін, 9 років.

Нагадаємо, раніше актора Брюса Вілліса вперше побачили після погіршення самопочуття. А також ми писали, що дружина Брюса Вілліса дала інтерв'ю.