Дочери Брюса Уиллиса похвастались фигурами в бикини в стиле Барби

Дочери актера Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис продемонстрировала свою фигуру с сестрами Скаут и Таллулой. Все они, а также ее дочь Луэтта, надели одинаковые розовые купальники во время тропического отпуска.

Фото Румер с сестрами запостили в своих Instagram.

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На первом изображении Румер улыбалась, когда 32-летняя Скаут и 30-летняя Таллула стояли по обе стороны от нее. Луэтта, отметившая свой первый день рождения 18 апреля, также присоединилась к спонтанной фотосессии. Румер надела розовый купальник за 230 долларов от бренда Hunza G. Румер дополнила образ парой изысканных сережек, а также ожерельем с золотой цепочкой и ярким золотым браслетом на левой руке.

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочери актера Брюса Уиллиса Румер и Талула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочери актера Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Скаут надела бикини за 240 долларов, Таллула примерила комплект стоимостью 230 долларов. Девушки являются дочерьми Деми Мур и Брюса Уиллиса, которые были вместе с 1987 года до завершения их развода в 2000 году.

Звезда "Крепкого орешка", прекративший актерскую карьеру из-за лобно-височной деменции в 2023 году, позже женился на Эмме Хеминг в 2009 году. У них общие дочери Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 9 лет.

Напомним, ранее актера Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия. А также мы писали, что супруга Брюса Уиллиса дала интервью.