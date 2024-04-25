Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дочери Брюса Уиллиса похвастались фигурами в бикини в стиле Барби arrow

Дочери Брюса Уиллиса похвастались фигурами в бикини в стиле Барби

25 апреля 2024 09:40
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочери Брюса Уиллиса похвастались фигурами в бикини в стиле Барби
Дочери актера Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/rumerwillis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь американского актера Брюса Уиллиса Румер Уиллис продемонстрировала свою фигуру с сестрами Скаут и Таллулой. Все они, а также ее дочь Луэтта, надели одинаковые розовые купальники во время тропического отпуска.

Фото Румер с сестрами запостили в своих Instagram.

Читайте также:

Дочери Брюса Уиллиса отправились на отдых

На первом изображении Румер улыбалась, когда 32-летняя Скаут и 30-летняя Таллула стояли по обе стороны от нее. Луэтта, отметившая свой первый день рождения 18 апреля, также присоединилась к спонтанной фотосессии. Румер надела розовый купальник за 230 долларов от бренда Hunza G. Румер дополнила образ парой изысканных сережек, а также ожерельем с золотой цепочкой и ярким золотым браслетом на левой руке.

 

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочери актера Брюса Уиллиса Румер и Талула. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочери актера Брюса Уиллиса Румер и Талула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочь актера Брюса Уиллиса Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочери актера Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочери актера Брюса Уиллиса. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочь актера Брюса Уиллиса Таллула. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Скаут надела бикини за 240 долларов, Таллула примерила комплект стоимостью 230 долларов. Девушки являются дочерьми Деми Мур и Брюса Уиллиса, которые были вместе с 1987 года до завершения их развода в 2000 году.

Звезда "Крепкого орешка", прекративший актерскую карьеру из-за лобно-височной деменции в 2023 году, позже женился на Эмме Хеминг в 2009 году. У них общие дочери Мейбл, 12 лет, и Эвелин, 9 лет.

Напомним, ранее актера Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия. А также мы писали, что супруга Брюса Уиллиса дала интервью.

Брюс Уиллис
Деми Мур
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри