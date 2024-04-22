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Донька хворого Брюса Вілліса показала його рідкісне фото з онукою

22 квітня 2024 13:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька хворого Брюса Вілліса показала його рідкісне фото з онукою
Актор Брюс Вілліс з дочкою. Фото: instagram.com/rumerwillis/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

35-річна Румер, дочка Брюса Вілліса та Демі Мур відзначила перший день народження своєї доньки Луетти. Вона опублікувала фото Луетти з її дідусем.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі Румер.

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Жінка опублікувала фото зі святкування у родинному колі та показала світлини пологів. Допис прокоментувала ніжно.

"З днем народження, моя маленька донечка. Я не можу повірити, що тобі рік. Цей останній рік з тобою був найкращим роком у моєму житті", — написала Румер.

 

Донька Брюса Вілліса показала фото з дня народження дочки. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Донька Брюса Вілліса показала фото з дня народження дочки. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Брюс Вілліс з онукою. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Брюс Вілліс з онукою. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочка Брюса Вілліса показала вагітну фотосесію. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочка Брюса Вілліса показала вагітну фотосесію. Фото: instagram.com/rumerwillis/

 

Дочка Брюса Вілліса показала, як народжувала. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Дочка Брюса Вілліса показала, як народжувала. Фото: instagram.com/rumerwillis/

Вона додала, що ніколи раніше не знала такого кохання і дуже рада, що Луетта "обрала її своєю мамою".

2023 року Брюс Вілліс завершив кар'єру через важкий діагноз — лобово-скроневу деменцію. Він не може запам'ятовувати сценарії фільмів і діалоги, і, за словами інсайдерів, навіть до завершення кар'єри в останні роки зйомки давалися йому з великими труднощами. За словами близьких, він уже важко згадує і їх — наприклад, він не зміг згадати Демі Мур, яку не бачив кілька місяців через її відпустку.

За актором доглядають його близькі: Демі Мур та три їхні доньки, а також дружина Емма Хемінг. Раніше Емма обурилася заголовками у пресі про те, що в актора через хворобу не залишилося жодної радості в житті, і заявила, що це неправда.

Нагадаємо, дочка Брюса Вілліса вразила фото без філерів.

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