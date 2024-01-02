Українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році

Мульфільм "Лісова пісня". Фото: стоп-кадр з мультфільму

Продюсерка Ірина Костюк заявила, що цьогоріч українські фільми були більш вдалі фінансово, ніж минулі роки. Прибуток з кінопоказів став рекордним.

Про це пише "Укрінформ".

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Продюсерка мультфільму "Мавка. Лісова пісня" Ірина Костюк розповіла про прибутки кіно в 2023 році. Вона вважає, що частка українських фільмів в загальному бокс-офісі України "безпрецедентно велика".

Українськи стрічки встановили рекорд по касових зборах у 2023 році.

"Загальний прибуток від українського кіно становить приблизно 300 млн грн, половину з них зібрала "Мавка. Лісова пісня", але інші — це "Люксембург-Люксембург", "Довбуш", "Щедрик", "Памфір". Вони також збирали безпрецедентно великі каси, що спричинило зростання бокс-офісу як в абсолютних цифрах, так і частки українського кіно. За результатами року вона буде на рівні 15-17% у загальному бокс-офісі — такого ще не було в українському кінопрокаті", — розповіла Костюк.

Також вона додала, що мультфільм про мавку був успішним і закордоном.

"Оскільки одна із місій "Мавки" — культурна дипломатія і вона справді мала безпрецедентний успіх у світі, це робить її для мене особисто і для всієї української культури однією з видатних подій року", — сказала продюсерка.

Успіх проєкту "Мавка. Лісова пісня" колосальний

Анімаційний фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів з української міфології. Він увійшов у топ-5 запитів в Google за 2023 рік.

Це перший український анімаційний фільм, який вийшов у надширокий світовий кінопрокат. Його показали у кінотеатрах 148 країнах. Найбільшу популярність він здобув у Франції — касові збори були понад 20 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, які українські фільми стали найпопулярнішими в 2023 році.

Нагадаємо, що режисер культового фільму "Ферарі" заявив, що має українське коріння.