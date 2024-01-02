Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році arrow

Українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році

2 січня 2024 15:51
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Українські фільми отримали рекордні касові збори у 2023 році
Мульфільм "Лісова пісня". Фото: стоп-кадр з мультфільму
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Продюсерка Ірина Костюк заявила, що цьогоріч українські фільми були більш вдалі фінансово, ніж минулі роки. Прибуток з кінопоказів став рекордним.

Про це пише "Укрінформ".

Читайте також:

"Мавка. Лісова пісня" стала найвигіднішим кінопродуктом

Продюсерка мультфільму  "Мавка. Лісова пісня" Ірина Костюк розповіла про прибутки кіно в 2023 році. Вона вважає, що частка українських фільмів в загальному бокс-офісі України "безпрецедентно велика".

Українськи стрічки встановили рекорд по касових зборах у 2023 році.

"Загальний прибуток від українського кіно становить приблизно 300 млн грн, половину з них зібрала "Мавка. Лісова пісня", але інші — це "Люксембург-Люксембург", "Довбуш", "Щедрик", "Памфір". Вони також збирали безпрецедентно великі каси, що спричинило зростання бокс-офісу як в абсолютних цифрах, так і частки українського кіно. За результатами року вона буде на рівні 15-17% у загальному бокс-офісі — такого ще не було в українському кінопрокаті", — розповіла Костюк.

Також вона додала, що мультфільм про мавку був успішним і закордоном.

"Оскільки одна із місій "Мавки" — культурна дипломатія і вона справді мала безпрецедентний успіх у світі, це робить її для мене особисто і для всієї української культури однією з видатних подій року", — сказала продюсерка.

Успіх проєкту "Мавка. Лісова пісня" колосальний

Анімаційний фільм створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів з української міфології. Він увійшов у топ-5 запитів в Google за 2023 рік.

Це перший український анімаційний фільм, який вийшов у надширокий світовий кінопрокат. Його показали у кінотеатрах 148 країнах. Найбільшу популярність він здобув у Франції — касові збори були понад 20 мільйонів доларів. 

Раніше ми писали, які українські фільми стали найпопулярнішими в 2023 році.

Нагадаємо, що режисер культового фільму "Ферарі" заявив, що має українське коріння.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

20 грудня 2023

14:33 У Росії ухвалили рішення про вихід з УЄФА — що відомо

Актуальне по темі