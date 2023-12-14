На премію "Оскар" потрапили 5 фільмів про Україну

Фільм "20днів у Маріуполі". Фото: стопкадр з фільму

На "Оскарі" покажуть 5 фільмів, присвячених війні в Україні. Кінострічки будуть змагатися у категоріях на найкращий документальний та міжнародний фільми.

Про це написали на сайті премії.

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"20 днів у Маріуполі"

Цей фільм — режисерський дебют воєнного кореспондента, фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. У створенні стрічки брали участь фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які залишилися в Маріуполі під час його поступового захоплення росіянами. Кожен з них ризикував життям, щоб зафіксувати звірства окупантів. За свій героїм вони отримали Пулітцерівську премію.

Фільм повністю побудований на документальних кадрах та розповідь веде сам режисер — це певний відеощоденник перших 20 днів знищення Маріуполя.

Світова прем'єра стрічки відбулася на фестивалі незалежного кіно у США "Санденс", де фільм отримав приз глядацьких симпатій. Комітет "Оскару" вирішив, що ця стрічка представить Україну у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

"Звідки куди"

Документальний повнометражний фільм про українських переселенців теж претендує на перемогу. Творці стрічки показали збірний образ дітей, жінок, літніх людей та чоловіків, які після вторгнення Росії змушені були покинути свої домівки. Його зняли в українській копродукції польським режисером Мачеком Гамелою.

Події відбуваються в евакуаційному автобусі, де камера знімає асажирів фургона, що сидять на задньому сидінні, фіксуючи їхній стан, коли вони їдуть далі від бойових дій.

Водієм цього транспорту був сам режисер. Він вирішив задокументувати страшний історичний етап українського народу — вимушена еміграція.

"Гартовані гнівом"

Ще один документальний фільм від режисерів Лесі Калинської та Руслана Батицького буде змагатися за звання "Найкращої документалки".

Картина розповідає глядачу історію життя українців у період від Євромайдану. Донеччанини Павло та Світлана закохуються під час Революції гідності, а потім стають на захист країни від російського вторгнення.

Прем'єра фільму вперше відбулася навесні 2022 року на кінофестивалі Tribeca.

"Батьківщина"

Український режисер Олександр Міхалковіч та білоруська режисерка Ганна Бадзяки відзняли фільм про протести 2020 року в Білорусі та "дідівщину" в тамтешній армії, що творить травмоване покоління. Головна героїня стрічки — жінка Світлана, сина якої знайшли повішеним у військовій частині два роки тому.

Фільм в Україні вперше представили на Одеському міжнародному кінофестивалі. Це фільм відзнятий білоруськими режисерами, проте він не є білоруським. Стрічка заборонена там до показу.

"У моєму сприйнятті Білорусь — це те, що могло статися з Україною, якби ми не зробили Революцію Гідності та не вигнали Януковича з країни. Для мене Білорусь — це така сама окупована територія, як Донецьк, Луганськ, Крим", — розповіла головна директорка Одеського кінофестивалю Анна Мачух.

"Фотофобія"

Стрічка спільного виробництва Словаччини, Чехії та України змагається у категорії "Найкращий міжнародний фільм". Режисерами були Іван Остроховський та Павол Пекарчик, а продюсером — українець Денис Іванов.

Фільм присвячений історії 12-річного Нікі, який з родиною ховається від ракет на станції харківського метро. Для його сім'ї денне світло — це смерть, тому хлопчика утримують в укритті.

Стрічка також отримала приз Europa Cinemas Label Award та нагороду за найкращий повнометражний документальний фільм на Варшавському міжнародному кінофестивалі.

Хто переможе на "Оскарі"

Всі п'ять українських фільми пройшли "технічний" відбір, тобто виконання прокатних вимог і нагороди на кваліфікаційних міжнародних фестивалях. Проте 21 грудня оголосять список номінантів із 15 фільмів для документальних і міжнародних повнометражних фільмів, а 23 січня — остаточних номінантів.

Церемонія "Оскара" відбудеться 11 березня 2024 року о першій годині ночі у театрі "Долбі" в Голлівуді.

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