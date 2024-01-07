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Документальный фильм о Мариуполе попал в лонглист британской премии BAFTA

7 января 2024 18:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Документальный фильм о Мариуполе попал в лонглист британской премии BAFTA
Фильм "20дней в Мариуполе". Фото: стоп-кадр фильма
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в лонглист британской премии BAFTA Film Awards 2024. Лента рассказывает о жизни жителей оккупированного россиянами города.

Об этом сообщили на сайте премии.

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"20 дней в Мариуполе" попал на премию BAFTA Film Awards 2024

Фильм построен на репортажной съемке событий в Мариуполе. Он вошел в список в категориях "Лучший неанглоязычный фильм" и "Документальный фильм".

Эта лента — это режиссерский дебют военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В съемке материала принимали участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко.

Они были последними репортерами, оставшимися в оккупированном Мариуполе. Им удалось снять, как свободный украинский город превратился в ад на земле. Они зафиксировали сотни преступлений россиян против украинского мирного населения.

Режиссер с коллегами рисковали собственной жизнью, чтобы снять правду и рассказать об этом всему миру. За свой героизм они получили Пулитцеровскую премию.

Фильм смонтирован в формате видеодневника. Сам режиссер рассказывает нам историю, которую видел своими глазами. От просмотра практически у каждого зрителя на глаза навернутся слезы.

Мировая премьера фильма состоялась на фестивале независимого кино в США "Санденс", где фильм получил приз зрительских симпатий. Комитет "Оскара" решил, что эта лента представит Украину в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Теперь и на британском конкурсе фильм сразится за звание "лучшего".

Ранее мы писали о 5 фильмах об Украине, попавших на премию "Оскар".

Напомним, что украинские фильмы получили рекордное кассовое собрание в 2023 году.

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