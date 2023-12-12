Отец Екатерины Репяховой подал на нее в суд — комментарий Славы Демина

Блогерша Екатерина Репяхова на улице. Фото: Instagram Екатерины Репяховой

Молодая украинская блогерша и жена популярного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала о проблемах в своей семье. В частности, молодая возлюбленная известного украинского артиста призналась, что ее родной отец подал на нее в суд.

Комментарий на эту тему дал Слава Демин на своем канале в YouTube.

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Отец Екатерины Репяховой подал на нее в суд

Украинский радиоведущий Слава Демин отметил, что сама Екатерина Репяхова утверждает, что сейчас она не общается с родным отцом, хотя в детстве он ее очень любил. Также он утверждает, что в последний раз она с ним общалась, когда он подал на нее в суд.

"Отношения у Кати с отцом сейчас никакие, хотя, как говорит сама блогерша, в детстве он ее очень любил. Но сейчас ни ее, ни семьи для отца не существует, и Репяхова не знает, почему. По словам Екатерины, отец даже не поздравил ее с рождением сына Михаила, а общалась она в последний раз с ним только потому, что папа подал на нее в суд. Кстати, суд Екатерина выиграла, а отец поздравил с этим ее", — отметил Слава Демин.

Ведущий Слава Демин о Екатерине Репяховой. Фото: скриншот с YouTube

По словам известного ведущего, ранее семья блогерши Екатерины Репяховой занималась обработкой дерева, но впоследствии компания обанкротилась. Более того, он добавил, что отец Екатерины даже хотел отсудить квартиру в Днепре.

"Раньше семья занималась деревообрабатывающим делом, но предприятие обанкротилось, и мужчина перестал общаться с собственными детьми. Даже хотел отсудить квартиру, расположенную в Днепре. Конечно, мы с вами не слышали другой версии, но я, как человек, на которого подала в суд собственная мать, не понимаю таких родителей", — также добавил украинский ведущий.

Отношения Екатерины Репяховой с родным отцом

Недавно супруга Виктора Павлика решила раскрыть некоторые детали своей семьи. В частности, девушка рассказала о том, что она сейчас не общается с родным отцом, хотя в детстве он очень любил свою дочь. Более того, папа даже не поздравил с рождением внука, которого никогда не видел.

"Папа никогда не видел Мишу и даже не поздравил с рождением сына. Хотя в детстве он очень меня любил и уговаривал маму родить ему третьего ребенка. Для моего папы меня больше не существует, я не знаю почему. Не спрашивайте. Если бы я знала, я ответила бы", — отметила Екатерина Репяхова.

Stories супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой. Фото: скриншот из Instagram

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