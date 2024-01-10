Дональд Трамп почав стежити за харчуванням і фігурою

Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Експрезидент США Дональд Трамп схуд на понад 13 кілограмів з літа 2023 року, про це подейкують у його оточенні. Кажуть, на дієту його посадила дружина Меланія Трамп.

Пише видання Page Six.

Читайте також:

Дружина посадила на дієту

Дональд Трамп, який претендуватиме на посаду президента США на виборах, які відбудуться цього року, почав правильно харчуватися і практикувати фізичні активності. Хоча він відомий своєю любов'ю до жирної їжі, особливо до фастфуду.

Дональд Трамп замовив фастфуд у Білий Дім під час шатдауну, 2019. Фото: AFP

"Люди у його клубі говорять, що він став здоровіше харчуватися", — повідомило джерело виданню.

У своїй предвиборчій кампанії Трамп часто негативно висказується щодо чинного президента і своєго конкурента Джо Байдена. Зокрема, він робить акцент за занадто великому віці Байдена як для президента: йому 81 рік.

Самому ж Трампу 77 років, що не набагато менше. Тож, можливо, його бажання харчуватися здоровіше і стежити за фігурою викликано бажанням мати молодший вигляд.

Дональд Трамп куштує стейк. Фото: timeline.com

Ще у листопаді особистий лікар американського експрезидента Брюс Аронволд розповідав про його схуднення.

"Радий повідомити, що здоров'я Трампа прекрасне. Він скинув вагу завдяки покращенню харчування та щоденній фізичній активності, дотримуючись свого напруженого графіку", — відзвітував лікар.

У серпні, коли Трампа арештували у штаті Джорджія, його вага нібито становила близько 97 кілограмів, а це вже на 11 менше, ніж експрезидент важив у квітні.

Джерела також повідомляють, що Дональд Трамп відмовився від солодкого, а саме морозива і тортів. А за дієтою чоловіка стежить його дружина Меланія Трамп, яка сама у чудовій фізичній формі.

Нагадаємо, стало відомо, чому Меланія Трамп не була разом з родиною на Різдво.

Також ми писали, що щоб знятися у фільмі "Сам удома", Трамп використав шантаж.