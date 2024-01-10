Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дональд Трамп почав стежити за харчуванням і фігурою arrow

Дональд Трамп почав стежити за харчуванням і фігурою

10 січня 2024 12:50
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Дональд Трамп почав стежити за харчуванням і фігурою
Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Patrick Semansky
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Експрезидент США Дональд Трамп схуд на понад 13 кілограмів з літа 2023 року, про це подейкують у його оточенні. Кажуть, на дієту його посадила дружина Меланія Трамп.

Пише видання Page Six.

Читайте також:

Дружина посадила на дієту

Дональд Трамп, який претендуватиме на посаду президента США на виборах, які відбудуться цього року, почав правильно харчуватися і практикувати фізичні активності. Хоча він відомий своєю любов'ю до жирної їжі, особливо до фастфуду.

 

Дональд Трамп
Дональд Трамп замовив фастфуд у Білий Дім під час шатдауну, 2019. Фото: AFP

"Люди у його клубі говорять, що він став здоровіше харчуватися", — повідомило джерело виданню. 

У своїй предвиборчій кампанії Трамп часто негативно висказується щодо чинного президента і своєго конкурента Джо Байдена. Зокрема, він робить акцент за занадто великому віці Байдена як для президента: йому 81 рік. 

Самому ж Трампу 77 років, що не набагато менше. Тож, можливо, його бажання харчуватися здоровіше і стежити за фігурою викликано бажанням мати молодший вигляд. 

 

Дональд Трамп
Дональд Трамп куштує стейк. Фото: timeline.com

Ще у листопаді особистий лікар американського експрезидента Брюс Аронволд розповідав про його схуднення. 

"Радий повідомити, що здоров'я Трампа прекрасне. Він скинув вагу завдяки покращенню харчування та щоденній фізичній активності, дотримуючись свого напруженого графіку", — відзвітував лікар.

 

У серпні, коли Трампа арештували у штаті Джорджія, його вага нібито становила близько 97 кілограмів, а це вже на 11 менше, ніж експрезидент важив у квітні.

Джерела також повідомляють, що Дональд Трамп відмовився від солодкого, а саме морозива і тортів. А за дієтою чоловіка стежить його дружина Меланія Трамп, яка сама у чудовій фізичній формі. 

 

Нагадаємо, стало відомо, чому Меланія Трамп не була разом з родиною на Різдво. 

Також ми писали, що щоб знятися у фільмі "Сам удома", Трамп використав шантаж. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі