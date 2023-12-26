Щоб знятися у фільмі "Сам удома", Трамп використав шантаж — Business Insider

Дональд Трамп у 80-х роках 20 століття. Фото: Bernard Gotfryd

Режисер всіма улюбленої популярної різдвяної стрічки "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус розповів, як Дональду Трампу дісталася роль у другій частині фільму.

Цим він поділився в інтерв'ю виданню Business Insider.

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Не дав іншого вибору

Олігарх Дональд Трамп на той час володів готелем Plaza, у якому проходили зйомки фільму. За словами Коламбуса, Трамп дозволив знімання у своєму готелі лише за однієї умови — що він зіграє роль у фільмі.

"Він тоді сказав: "Єдиний спосіб використовувати Plaza — це якщо я зніматимуся у фільмі". Тому ми погодилися включити його у фільм", — розповів в інтерв'ю Кріс Коламбус.

Крім цього було оголошено ще і гонорар за зйомку у цьому готелі, який кінокомпанія також оплатила. Режисер зізнався, що думав прибрати кадр з Трампом після першого показу фільму. Та через несподівано позитивну реакцію глядачів рішення змінили.

Дональд Трамп у фільмі "Сам удома". Кадр з фільму

"Коли ми показали його вперше, відбулася найдивніша річ: люди емоціонували, коли Трамп з’явився на екрані. Тому я сказав своєму редакторові: "Залишіть його у фільмі. Це момент для глядачів", — поділився режисер.

Нагадаємо, стало відомо, як насправді знімали культовий "Сам удома".

Також ми писали, що зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою.