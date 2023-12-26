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Щоб знятися у фільмі "Сам удома", Трамп використав шантаж — Business Insider

26 грудня 2023 16:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Щоб знятися у фільмі "Сам удома" Трамп використав шантаж — Business Insider
Дональд Трамп у 80-х роках 20 століття. Фото: Bernard Gotfryd
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Режисер всіма улюбленої популярної різдвяної стрічки "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус розповів, як Дональду Трампу дісталася роль у другій частині фільму.

Цим він поділився в інтерв'ю виданню Business Insider

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Не дав іншого вибору

Олігарх Дональд Трамп на той час володів готелем Plaza, у якому проходили зйомки фільму. За словами Коламбуса, Трамп дозволив знімання у своєму готелі лише за однієї умови — що він зіграє роль у фільмі. 

 

"Він тоді сказав: "Єдиний спосіб використовувати Plaza — це якщо я зніматимуся у фільмі". Тому ми погодилися включити його у фільм", — розповів в інтерв'ю Кріс Коламбус.

Крім цього було оголошено ще і гонорар за зйомку у цьому готелі, який кінокомпанія також оплатила. Режисер зізнався, що думав прибрати кадр з Трампом після першого показу фільму. Та через несподівано позитивну реакцію глядачів рішення змінили. 

 

Дональд Трамп
Дональд Трамп у фільмі "Сам удома". Кадр з фільму

"Коли ми показали його вперше, відбулася найдивніша річ: люди емоціонували, коли Трамп з’явився на екрані. Тому я сказав своєму редакторові: "Залишіть його у фільмі. Це момент для глядачів", — поділився режисер. 

Нагадаємо, стало відомо, як насправді знімали культовий "Сам удома"

Також ми писали, що зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою.

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