Щоб знятися у фільмі "Сам удома", Трамп використав шантаж — Business Insider
Режисер всіма улюбленої популярної різдвяної стрічки "Сам удома" та "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку" Кріс Коламбус розповів, як Дональду Трампу дісталася роль у другій частині фільму.
Цим він поділився в інтерв'ю виданню Business Insider.
Не дав іншого вибору
Олігарх Дональд Трамп на той час володів готелем Plaza, у якому проходили зйомки фільму. За словами Коламбуса, Трамп дозволив знімання у своєму готелі лише за однієї умови — що він зіграє роль у фільмі.
"Він тоді сказав: "Єдиний спосіб використовувати Plaza — це якщо я зніматимуся у фільмі". Тому ми погодилися включити його у фільм", — розповів в інтерв'ю Кріс Коламбус.
Крім цього було оголошено ще і гонорар за зйомку у цьому готелі, який кінокомпанія також оплатила. Режисер зізнався, що думав прибрати кадр з Трампом після першого показу фільму. Та через несподівано позитивну реакцію глядачів рішення змінили.
"Коли ми показали його вперше, відбулася найдивніша річ: люди емоціонували, коли Трамп з’явився на екрані. Тому я сказав своєму редакторові: "Залишіть його у фільмі. Це момент для глядачів", — поділився режисер.
Нагадаємо, стало відомо, як насправді знімали культовий "Сам удома".
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