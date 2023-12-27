Стало відомо, чому Меланія Трамп не була разом з родиною на Різдво

Колишня перша леді США Меланія Трамп. Фото: Google

Колишня перша леді США Меланія Трамп була відсутня на святковій різдвяній фотографії своєї сім’ї. Напередодні, родина Дональда Трампа зібралась на вечірку в маєтку Мар-а-Лаго (Палм-Біч, штат Флорида).

Про це пише видання стало відомо на Page Six.

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Джерело, близьке до Трампів, повідомило виданню, що мама колишньої першої леді, Амалія Кнавс, зараз серйозно хвора та перебуває в лікарні. Саме тому Меланія була поруч із нею, а не на вечірці, де було зроблено фото.

"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині. Тож не дивно, що вона провела це Різдво зі своєю хворою матір’ю", — пояснило джерело, близьке до Меланії Трамп.

Родина Дональда Трампа на Різдво. Фото: Instagram/kimberlyguilfoyle

Це фото оприлюднила наречена Дональда Трампа-молодшого, Кімберлі Гілфойл. На знімку зображені Трамп-молодший, Дональд Трамп, Гілфойл, Беррон Трамп, Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми, Тіффані Трамп та її чоловік Майкл Булос.

Водночас Дональд Трамп не забув про дружину, та опублікував різдвяну листівку, на якій позує з Меланією в Білому домі.

Раніше повідомлялось, що 53-річна Меланія буде частіше з'являтися на публіці, щоб підтримати свого 77-річного чоловіка, який прагне бути переобраним президентом.

"Меланія усвідомлює, що настав її час приєднатися до лав історичних перших леді та залишити свій слід в історії… Вона відчуває себе краще підготовленою до своєї потенційної ролі вдруге", — пише видання.

Нагадаємо, раніше ми писали, щоб знятися у фільмі "Сам удома", Дональд Трамп використав шантаж. Також ми розповідали щонайменше 16 штатів США проти участі Дональда Трампа у виборах президента.