Стало відомо, чому Меланія Трамп не була разом з родиною на Різдво
Колишня перша леді США Меланія Трамп була відсутня на святковій різдвяній фотографії своєї сім’ї. Напередодні, родина Дональда Трампа зібралась на вечірку в маєтку Мар-а-Лаго (Палм-Біч, штат Флорида).
Про це пише видання стало відомо на Page Six.
Чому Меланія Трамп пропустила різдвяну вечірку
Джерело, близьке до Трампів, повідомило виданню, що мама колишньої першої леді, Амалія Кнавс, зараз серйозно хвора та перебуває в лікарні. Саме тому Меланія була поруч із нею, а не на вечірці, де було зроблено фото.
"Меланія завжди була дуже віддана всій своїй родині. Тож не дивно, що вона провела це Різдво зі своєю хворою матір’ю", — пояснило джерело, близьке до Меланії Трамп.
Це фото оприлюднила наречена Дональда Трампа-молодшого, Кімберлі Гілфойл. На знімку зображені Трамп-молодший, Дональд Трамп, Гілфойл, Беррон Трамп, Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми, Тіффані Трамп та її чоловік Майкл Булос.
Водночас Дональд Трамп не забув про дружину, та опублікував різдвяну листівку, на якій позує з Меланією в Білому домі.
Раніше повідомлялось, що 53-річна Меланія буде частіше з'являтися на публіці, щоб підтримати свого 77-річного чоловіка, який прагне бути переобраним президентом.
"Меланія усвідомлює, що настав її час приєднатися до лав історичних перших леді та залишити свій слід в історії… Вона відчуває себе краще підготовленою до своєї потенційної ролі вдруге", — пише видання.
Нагадаємо, раніше ми писали, щоб знятися у фільмі "Сам удома", Дональд Трамп використав шантаж. Також ми розповідали щонайменше 16 штатів США проти участі Дональда Трампа у виборах президента.
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