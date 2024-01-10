Дональд Трамп начал следить за питанием и фигурой
Экс-президент США Дональд Трамп похудел более чем на 13 килограммов с лета 2023 года, об этом сплетничают в его окружении. Говорят, на диету его посадила жена Мелания Трамп.
Пишет издание Page Six.
Жена посадила на диету
Дональд Трамп, который будет претендовать на пост президента США на выборах, которые состоятся в этом году, начал правильно питаться и практиковать физические активности. Хотя он известен своей любовью к жирной пище, особенно к фаст-фуду.
"Люди в его клубе говорят, что он стал здоровее питаться", — сообщил источник изданию.
В своей предвыборной кампании Трамп часто негативно высказывается по поводу действующего президента и своего конкурента Джо Байдена. В частности, он делает акцент на слишком большом возрасте Байдена как для президента: ему 81 год.
Самому же Трампу 77 лет, что немногим меньше. Так что, возможно, его желание питаться здоровее и следить за фигурой вызвано желанием выглядеть моложе.
Еще в ноябре личный врач американского экс-президента Брюс Аронволд рассказывал о его похудении.
"Рад сообщить, что здоровье Трампа прекрасно. Он сбросил вес благодаря улучшению питания и ежедневной физической активности, соблюдая свой напряженный график", — отчитался врач.
В августе, когда Трампа арестовали в штате Джорджия, его вес якобы составил около 97 килограммов, а это уже на 11 меньше, чем экс-президент весил в апреле.
Источники также сообщают, что Дональд Трамп отказался от сладкого, а именно мороженого и тортов. А за диетой мужа следит его жена Мелания Трамп, которая сама в великолепной физической форме.
Напомним, стало известно, почему Мелания Трамп не была вместе с семьей на Рождество.
Также мы писали, что, чтобы сняться в фильме "Сам дома", Трамп использовал шантаж.
Читайте Новини.LIVE!