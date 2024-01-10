Дональд Трамп начал следить за питанием и фигурой

Дональд Трамп. Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Экс-президент США Дональд Трамп похудел более чем на 13 килограммов с лета 2023 года, об этом сплетничают в его окружении. Говорят, на диету его посадила жена Мелания Трамп.

Пишет издание Page Six.

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Жена посадила на диету

Дональд Трамп, который будет претендовать на пост президента США на выборах, которые состоятся в этом году, начал правильно питаться и практиковать физические активности. Хотя он известен своей любовью к жирной пище, особенно к фаст-фуду.

Дональд Трамп заказал фастфуд в Белый Дом во время шатдауна, 2019. Фото: AFP

"Люди в его клубе говорят, что он стал здоровее питаться", — сообщил источник изданию.

В своей предвыборной кампании Трамп часто негативно высказывается по поводу действующего президента и своего конкурента Джо Байдена. В частности, он делает акцент на слишком большом возрасте Байдена как для президента: ему 81 год.

Самому же Трампу 77 лет, что немногим меньше. Так что, возможно, его желание питаться здоровее и следить за фигурой вызвано желанием выглядеть моложе.

Дональд Трамп пробует стейк. Фото: timeline.com

Еще в ноябре личный врач американского экс-президента Брюс Аронволд рассказывал о его похудении.

"Рад сообщить, что здоровье Трампа прекрасно. Он сбросил вес благодаря улучшению питания и ежедневной физической активности, соблюдая свой напряженный график", — отчитался врач.

В августе, когда Трампа арестовали в штате Джорджия, его вес якобы составил около 97 килограммов, а это уже на 11 меньше, чем экс-президент весил в апреле.

Источники также сообщают, что Дональд Трамп отказался от сладкого, а именно мороженого и тортов. А за диетой мужа следит его жена Мелания Трамп, которая сама в великолепной физической форме.

Напомним, стало известно, почему Мелания Трамп не была вместе с семьей на Рождество.

Также мы писали, что, чтобы сняться в фильме "Сам дома", Трамп использовал шантаж.