Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища зіркового батька

Акторка Анджеліна Джолі з дітьми. Фото: Wireimage

Дочка Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Вів'єн відмовилася від прізвища батька. В афіші мюзиклу "Аутсайдери" 15-річна дочка акторки, яка допомагала їй продюсувати мюзикл, значиться просто як Вів'єн Джолі.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше від прізвища батька публічно відмовилася старша дочка Пітта та Джолі Захара. А наприкінці минулого року всі обговорювали старий допис сина пари Пакса, який назвав батька "жахливою людиною", яка тримає в страху своїх дітей, та "засранцем світового класу". Пітт цей допис коментувати не став, хоча інсайдери розповіли, що він був дуже засмучений, побачивши його. За словами інсайдерів, Джолі сама постійно налаштовує дітей проти батька.

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Однак у Пітта гарні стосунки із дочкою Шайло. Нещодавно вона закликала батьків до примирення на честь її 18-річчя. Нібито Шайло втомилася від постійних розбірок та суден зірок, які їй доводиться спостерігати. Раніше також стало відомо, що після повноліття дівчина вирішила переїхати до батька.

Крім Вів'єн і Захари, у Анджеліни і Бреда є сини Меддокс, Пакс, дочка Шайло, і брат-близнюк Вів'єн Нокс. Анджеліна подала на розлучення з актором у 2019 році після п'яти років шлюбу.

Нагадаємо, адвокати Анджеліни Джолі звернулися до Бреда Пітта. А пластичний хірург прокоментував імовірні зміни зовнішності Бреда Пітта.