Пластичний хірург прокоментував підтяжку обличчя Бреда Пітта за великі гроші

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Припущення про те, що Бред Пітт зробив підтяжку обличчя, набули шаленого розголосу після того, як у соціальній мережі лікар прокоментував його нестаріючу зовнішність. Шанувальники називають 60-річного актора справжнім Бенджаміном Баттоном, кажучи, що він, здається, не старіє.

Про це пише Daily Mail.

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Колишній лікар Національної служби охорони здоров’я доктор Джонні Беттерідж вважає, що Бред таємно зробив операцію, яка може коштувати понад 100 000 фунтів стерлінгів. Бред ніколи не розповідав, чи робив пластику, але лікар Джоннi, припустив, що йому зробили підтяжку обличчя.

Актор Бред Пітт три роки тому. Фото: WireImage

Лікар порівняв фотографії голлівудської зірки, зроблені на церемонії вручення премії Оскар у 2020 році, з липнем минулого року, коли актор сидів на корті Вімблдону. Він сказав: "Він чотири роки тому, у 2020 році демонструє нормальні ознаки старіння. Глибокі статичні зморшки, втрата об’єму в області очей і середньої частини обличчя та деяка в’ялість шкіри нижньої частини обличчя. На Вімблдоні минулого року трансформація помічена. Подивіться на зміни в його обличчі та на те, наскільки молодішим він виглядає, коли ви бачите його збоку в профіль. Ви бачите, що зміна нижньої частини обличчя справді вражаюча, і ви можете сказати, що це пов’язано з підтяжкою обличчя", — коментує хірург.

Актор Бред Пітт минулого року. Фото: BBC Sport

Доктор Джонні стверджував, що вухо Бреда мало "шрам від підтяжки обличчя".

Він пояснив: "Під час процедури шкіра навколо нього піднімається, що може змінити форму та положення мочок вух. Він майже повернувся в минуле, як виглядало його обличчя на початку 2000-х, що також іронічно, тому що він грав Бенджаміна Баттона. Між цими фотографіями різниця в три роки, і видно зміни в середній і нижній частині обличчя. Я думаю, що він дуже добре виглядає для цієї трансформації, це чудовий приклад успішної операції".

Нагадаємо, зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" шокував подробицями сусідства з Бредом Піттом.

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